Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Uğur'dan hekime şiddete tepki: 'Yanlış sağlık politikalarının ve cezasızlık algısının ürünüdür'

Afyonkarahisar 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Uzm. Dr. İbrahim Ömür Çopcuoğlu, görev başındayken bir hastanın sözlü sorusuyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre hasta, kendi aile hekimini merkezde göremeyince Uzm. Dr. Çopcuoğlu’na söz konusu hekimin nerede olduğunu sordu. Uzm. Dr. Çopcuoğlu’nun, diğer hekimin durumuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade etmesi üzerine hastanın aniden saldırganlaştığı ileri sürüldü.

Saldırganın, Uzm. Dr. İbrahim Ömür Çopcuoğlu’na fiziki müdahalede bulunarak tekme attığını ve aldığı darbe sonucu meslektaşının yere düştüğünü belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Saldırının bununla da sınırlı kalmadığını ve yere düşen Uzm. Dr. Çopcuoğlu’nun baş bölgesine tekmeler atılmaya devam edildiğini söyleyen Uğur, "Ağır darbelere maruz kalan Uzm. Dr. Çopcuoğlu beyin kanaması geçirmiş; olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Meslektaşımızın hayati tehlikesi sürmekte, durumu kritik olarak bildirilmektedir" dedi.

"AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANMADIKÇA SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ"

Saldırının yalnızca bir hekime yönelmiş bireysel bir saldırı değil; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini her gün hedef haline getiren sistemin ağır bir sonucu olduğunu ifade eden Uğur, "Bir aile sağlığı merkezinde, görevini yapan bir hekimin “bilgi sahibi değilim” demesi üzerine ölümcül biçimde darp edilmesi, sağlık hizmeti veren kurumların ne denli güvensiz bırakıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri, kamu otoritesinin sorumluluğunda hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Sağlık hizmetindeki yapısal sorunları çözmeyen; randevu krizini, personel yetersizliğini ve organizasyon eksikliklerini gidermeyen anlayış, sağlık emekçileri ile yurttaşı karşı karşıya bırakmaktadır.

Genel Sağlık-İş olarak açıkça ifade ediyoruz: Sağlıkta şiddet, yanlış sağlık politikalarının ve cezasızlık algısının ürünüdür. Caydırıcı olmayan düzenlemeler, uygulanmayan yaptırımlar ve yetersiz güvenlik önlemleri bu tabloyu beslemektedir. Siyasi iktidarın sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran söylemlerinden vazgeçmediği, sağlık kurumlarında etkin güvenlik önlemlerinin alınmadığı, şiddet uygulayanlara ağır yaptırımlar uygulanmadığı sürece bu saldırıların önüne geçilemez. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sahipsiz değildir. Sayın Uzm. Dr. İbrahim Ömür Çopcuoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Meslektaşımızın uğradığı saldırının sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Genel Sağlık-İş olarak bir kez daha açıkça söylüyoruz: Sağlıkta şiddet kader değildir. Siyasi iktidarı, gecikmeden somut ve etkili adımlar atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.