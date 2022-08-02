Genel Sağlık-İş Genel Başkanı'ndan Covid-19 Manifestosu

02 Ağustos 2022 Salı, 12:09

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, son dönemlerde vakalardaki artışa ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Uğur, salgına ekonomik sorunların gölgesinin düşürülmemesi gerektiğini belirterek, “Salgının bittiğine yönelik açıklamalar nedeniyle toplumda salgının sona erdiğine yönelik algı oluştu. Bu tutum da vaka sayılarında büyük artışları beraberinde getirdi. Sonbaharda solunum yolu enfeksiyonlarında artış olacağı, kapalı alanlarda daha çok bulunulacağı ve okulların da açılacağı düşünüldüğünde salgınla mücadele bilimsel olarak planlanmalıdır” dedi.

Uğur, iktidarın bilimsel salgın yönetiminden uzak bir yaklaşımla, ekonomik kaygılarla salgını yönettiğine işaret ederek, “Sonbaharda sağlık sistemimizin ağır bir yükle karşılaşacağını öngörüyoruz. Bu nedenle önlemler ivedilikle hayata geçirilmeli, sonbahar için gerekli planlamalar yapılmalı” uyarısında bulundu.

"OKULLARA TEST DAĞITILMALI"

Covid-19 kaynaklı ölümlerin “yaş grubu, cinsiyet, hastalık bulguları, risk grupları, sosyal sınıflara göre dağılımları, hastaneye yatış oranları ve aşı durumlarına” ilişkin verilerin ayrıntılı ve günlük açıklanması gerektiğini altını çizen Uğur, şu ölemlerin alınması gerektiğini belirtti:

“Aşılama hızı artırılmalı, aşılama seferberliği başlatılmalıdır. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere kapalı alanlarda maske kullanımı yeniden zorunlu olmalı. Covid-19’a karşı etkili olduğu kanıtlanmış olan ilaçların temini için önlem alınmalıdır.

PCR testleri yaygın olarak yapılmalı ve hızlı testlerin kullanımı desteklenmeli, okullara ücretsiz temini sağlanmalıdır. HES uygulaması tekrar başlamalı, risk gurubunda olan sağlık çalışanlarının idari izinli sayılması gerekmektedir. Acilen kadrolu personel istihdamı sağlanmalı, Covid-19 sağlıkçılar için meslek hastalığı sayılmalıdır.”

HUKUKSUZ CEZAYA İPTAL

Genel Sağlık-İş’ten yapılan bir diğer açıklamada ise, sendikanın 27 Ağustos 2021’de yasal haklarını kullanarak bir günlük iş bırakma eylemi yaptığı anımsatıldı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren ve aile hekimlerinin aleyhine maddeler içerdiği değerlendirilen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı iş bırakıldı.

Trabzon’da bir aile sağlığı merkezinde görev yapan sendika üyesi aile hekimi de eyleme katılarak iş bıraktı. Doktor hakkında “işe gelmediği” gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında, hekime “12 ihtar puanı” verildi.

Sendika tarafından, hekimin cezasının geri alınması için Trabzon İdare Mahkemesi’nde iptal davası açıldı. Mahkeme, doktorun “sendikal hakkını kullandığını” belirterek, verilen cezayı iptal etti.