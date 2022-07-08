Genel Sağlık-İş, Konya'da doktorları hedef alan imam hakkında suç duyurusunda bulundu
Genel Sağlık-İş Sendikası, Konya'da cuma hutbesinde cemaati doktorlara karşı kışkırtan Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.
Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen Dr. Erdem Karakaya'nın ardından doktorlar 2 günlük iş bırakma eylemine giderken Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür cuma hutbesinde doktorları hedef aldı.
Tıp Dünyası adlı Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde cemaate vaaz veren imam Ahmet Gür, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyerek doktorları hedef aldı.
Genel Sağlık-İş Sendikası, Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.
Genel Sağlık-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan yaptığı açıklamada "Genel Sağlık İş Sendikası olarak, 2 gündür sosyal medyaya yansıyan, bu ve benzeri eylemlerde bulunan ilgililer - şu ana kadar 3 kişi oldu - hakkında, TCK 261 / 1 ve 2 kapsamına giren eylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz... Meczuplara geçit yok..." dedi.
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