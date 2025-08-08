Genel Sağlık-İş sağlık emekçilerinin toplu sözleşme taleplerini açıkladı: İktidarın politikaları sağlık çalışanlarını tüketti

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci başladı. 1 Ağustos’ta Sağlık ve Sosyal Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakeresi gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda sağlık çalışanlarının ve hizmet alan yurttaşların beklentilerinin karşılanmadığını duyuran Genel Sağlık-İş, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri taleplerini yineledi.

Görüşmeleri, yasalarca belirlenmiş olan 1 Ağustos tarihinden daha erken bir tarihte başlamasına tepki gösteren Genel Sağlık-İş hükümetin henüz yolun başındayken ciddiyetsiz tavır sergilediğini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yurt dışı programı nedeniyle erkene çekilen bu toplantı yaklaşık 4 milyon kamu emekçisini ve yaklaşık 2.5 milyon kamu emeklisini ilgilendirmektedir. Keyfi bir tutumla bu denli bir önemli bir toplantının hukuka da aykırı bir şekilde öne çekilmesini kabul etmek mümkün değildir" denildi.

"HASTA-HEKİM İLİŞKİSİ ZEDELENDİ"

2003 yılında uygulamaya konulan sağlıkta dönüşüm programının; herkese erişebilir sağlık hizmeti, nitelikli ve etkin hizmet sunumu ve motivasyonu yüksek sağlık çalışanı gibi hedeflerle halka sunulduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Geldiğimiz aşamada ne sağlık çalışanın ne de sağlık hizmeti alan yurttaşların beklentileri karşılanmamış; tam tersine bu politikalar yüzünden hasta ile hekim arasındaki ilişki de zedelenmiştir. Siyasi iktidarın yıllardır uyguladığı piyasacı ve gerici sağlık politikaları, sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirmiştir. Bütün bu sorunların muhatabı olan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, artık yeter diyoruz ve sorunlarımıza derhal çözüm talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yaptığı eylemlerde sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle buluşan, emekçilerin taleplerini toplayan ve toplamayı sürdürecek olan sendika talepleri ise şu şekilde açıkladı:

- Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemeler en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde olmak üzere; emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir.

- Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır.

- Gelir vergisi dilim oranları yüzde 15'te sabitlenmelidir.

- Sözleşmeli modellere son verilerek kadrolu, güvenceli çalışma modeli esas alınmalıdır.

- Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı hakkı) yıl başına 90 gün olarak tüm sağlık sosyal hizmetleri çalışanlarını ve geçmiş çalışmaları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

- Sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik tedbirler ivedilikle hayata geçirilmelidir.

- 5510 ve 5434 sayılı kanunlara göre emekli olanlar ile çalışanlar arasındaki emekli aylığı ve özlük haklar farklılığı giderilmelidir.

- Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları günün koşullarına uygun giyim yardımından faydalanmalıdır.

- Aile yardımı ve çocuk yardımları günün koşullarına göre iyileştirilmelidir.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları her yıl düzenlenmeli, mülakat kaldırılarak adalet ve liyakate uygun atama yapılmalıdır.

- 7 gün 24 saat kreş ve anaokulu hizmeti sağlanmalı, hizmet verilemeyen yerlerde maddi destek sağlanmalıdır.

- Emekli sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve ihtiyacı bulunan yakınları için 7 gün 24 saat yaşlı bakım hizmeti sağlanmalıdır.

- Sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz yemek verilmeli, hizmetin sağlanamadığı durumlarda ücreti ödenmelidir.

- Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları kurumlarına ulaşımında servis hizmeti sağlanmalı; toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalıdır.