Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Uğur: ‘Tasarruf sadece halkın cebinden’

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:53

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:53

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Uğur, sendikalara üye olma ve üyelikten çıkma işlemlerinin elektronik ortamda yapılamamasına dikkat çekti. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’na göre sendikaya üye olmak isteyen bir kamu görevlisinin; üye olabilmek için üç nüsha doldurduğu üyelik formunu sendikaya, sendikanın da bir nüshasını kamu işverenine teslim etmesi gerektiğinin altını çizen Uğur; “Aynı şekilde üyelikten çekilme işlemi de üç nüsha doldurulan çekilme formunun, kamu işverenine teslimi ile yapılmaktadır. Çekilme formunu alan kamu işvereni, formun bir nüshasını sendikaya fiziken göndermek zorundadır. Ancak teknolojik ilerlemelerin gelmiş olduğu boyut, her türlü işlemin elektronik ortam üzerinden güvenli kimlik doğrulama ile yapılabildiği halde kamu görevlilerinin sendika üyelik işlemlerinin hala fiziken yapılması kabul edilebilir değil” dedi. Uğur, “Sendika üyelik işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi mümkünken hala kâğıtlarla, başvuru formları ile yapılması anlaşılamamaktadır” ifadelerini kullandı. Kamuda tasarruf tedbirlerini işaret eden Uğur, “Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin yayımlanmasının üzerinden neredeyse iki ay geçmiş olmasına rağmen tasarruf sadece halkın cebinden yapılmış, kamu harcamalarında ise gözle görülür bir tasarruf olmamıştır. Hatta yakın zamanda basına yansıyan haberlerde kamu kurumlarının tasarruf tedbirleri yayımlanmadan hemen önce yüklü miktarda kırtasiye ve sarf malzemesi aldığı, dolayısıyla ortada gerçekten bir tasarruf bulunmadığı ortaya çıkmıştı” diye konuştu.

‘ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNÜ AÇAR’

Uğur, “Tasarruf tedbirlerini açıklayan ancak itibarlarından tasarruf etmeyen siyasi iktidarın bir adım atması, hem kamu görevlilerinin sendika üyelik işlemlerinin elektronik olarak yapılmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yaparak örgütlenme özgürlüğünün önünü açması hem de üyelik işlemleri sırasında sarf edilen kağıt ile yapılan posta masraflarında tasarrufa gidilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu. İşlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Uğur, “Genel Sağlık-İş olarak yasada değişiklik yapılması için TBMM’ye sunulmak üzere hukuki çalışmalarımız tamamlanmıştır” dedi.