Genel Sağlık-iş’ten emsal karar: 'Mahkeme kararı bizim haklılığımızı ortaya koydu'

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan üyeleri adına, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin görev tanımı dışında çalıştırılmasına karşı açılan davanın sendika lehine sonuçlandığını açıkladı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda; ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin görev tanımında bulunmayan hasta kayıt işlemleri, santral görevi, vezne işlemleri ve hasta karşılama gibi görevlerde çalıştırılmasının hukuka aykırı olduğu açıkça belirtildi. Mahkeme ayrıca sağlık çalışanlarının kendi mesleki görev tanımları dışında çalıştırılamayacağını hüküm altına aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık emekçilerinin uzun süredir personel eksikliği ve yanlış sağlık politikalarının sonucu olarak asli görevleri dışında çalıştırıldığına dikkat çekti.

Dr. Uğur açıklamasında, “Özellikle akşam ve hafta sonu nöbetlerinde sağlık emekçileri; hasta kayıt, vezne, santral ve benzeri işlerde görevlendirilerek angarya niteliğinde uygulamalara maruz bırakılmaktadır. Mahkemenin verdiği bu karar yalnızca bir üyemizin değil, görev tanımı dışında çalıştırılan tüm sağlık emekçilerinin kazanımıdır” dedi.

Personel eksikliği ve tasarruf tedbirlerinin çalışanların hak kayıplarına gerekçe yapılamayacağını vurgulayan Dr. Uğur, “Hiçbir sağlık çalışanı, idarenin plansızlığının ve personel eksikliğinin yükünü taşımak zorunda değildir. Sağlık hizmeti ekip işidir ve her meslek grubunun görev tanımı mevzuatla açık şekilde belirlenmiştir. Görev tanımı dışındaki uygulamalar hem çalışan haklarını hem de sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Genel Sağlık-İş olarak sağlık emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Dr. Derya Uğur, “Sağlık emekçilerinin emeğini değersizleştiren, görev tanımlarını yok sayan ve çalışanları angaryaya mahkûm eden her uygulamanın karşısında olmaya devam edeceğiz. Hak verilmez, mücadele ile alınır” dedi.