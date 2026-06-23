Genel Sağlık-İş’ten hak kayıplarına tepki: ‘Bayram hesaplamalarındaki kayıplar giderilmeli’

Genel Sağlık-İş, sağlık emekçilerinin; bayram dönemlerinde uygulanan idari izin hesaplamalarında yaşanan sorunlarına ve gece mesaisindeki sıkıntılarına ilişkin Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada bayramda aynı kurumda çalışan sağlık emekçileri arasında farklı çalışma süreleri esas alınarak yapılan hesaplamaların nöbet usulü çalışanları 13 saatlik ücret kaybına uğrattığı belirtildi. Sendikanın Ankara şube yönetim kurulu üyesi Şenol Şahin, gece çalışmasının karşılığı gündüz mesai ücretinin en az iki katı olarak ödenmesi taleplerini dile getirdi. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin de sorunları olduğunu söyleyen Şahin, “Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan sağlık emekçileri; personel yetersizliğiyle, sağlıksız çalışma koşullarıyla, keyfi görevlendirmelerle ve ücret adaletsizliğiyle de mücadele etmektedir. Fiziki koşulları yetersiz istasyonlar, kilometresi çok eski ve bozuk ambulanslar, artan iş yükü, eksik ekip sayıları ve yanlış planlamalar hem çalışanların tükenmesine hem de vatandaşın sağlık hizmetine geç ulaşmasına neden olmaktadır. Buna rağmen yıllardır sahadan yükselen taleplere kulak tıkanmaktadır” dedi.

Şahin,112 emekçilerinin ek ödeme sisteminde ikinci basamak sağlık emekçilerine göre katbekat düşük ücretlerle karşı karşıya bırakıldığını anımsatarak, “Sağlık sisteminin yükünü omuzlayanları görmezden gelen bir yönetim anlayışı, kamucu sağlık hizmetinin geleceğini de riske atmaktadır” diye konuştu.

‘ÜCRET ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRILMALI’

Şahin son olarak şunları söyledi: “Genel Sağlık-İş olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Bayram mesai hesaplamalarındaki ücret kayıpları derhal giderilmeli, gece çalışma ücretlerindeki uygulama farklılıkları sonlandırılmalı, toplu sözleşme hükümleri sağlık emekçileri lehine eksiksiz uygulanmalıdır. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ekip ve ambulans sayıları gerçek ihtiyaçlara göre artırılmalı, keyfi görevlendirmeler sona ermeli, istasyonların fiziki koşulları iyileştirilmeli ve ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hakkını teslim etmek devletin en temel yükümlülüğüdür. Emekçilerin haklarını yok sayan, sorunları görmezden gelen anlayış değişmedikçe sağlık sistemindeki kriz derinleşmeye devam edecektir. Genel Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emeğini, onurunu ve kazanılmış haklarını savunmaya; hukukun, eşitliğin ve kamusal sağlık hizmetinin sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir.”