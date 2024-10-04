Genel Sağlık-İş'ten bakanlığa ‘yönetmelik’ tepkisi: ‘Gerçek ise Sağlık Bakanlığı dava edilecektir’

Yayınlanma: 04.10.2024 - 18:40

Güncelleme: 04.10.2024 - 18:41

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Kamuoyuna yansıyan bilgilerde Sağlık Bakanlığı’nın, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik yapmak istediği öğrenilmiş ve sosyal medyaya yansıyan taslak metinde yine aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık emekçilerinin lehine bir düzenleme yer almadığı tespit edilmiştir” dedi. Yönetmelik taslağının sağlık emekçileri ile alay etmek anlamına geldiğini vurgulayan Uğur, “Aile hekimliği sistemini anlamamak ve yok saymaktır. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek ve güvenliklerini sağlamak bir yana ödemelerinin memnuniyet oranına bırakılması, güvencesiz çalıştırılması, sözleşmelerinin pamuk ipliğine bağlanması abesle iştigaldir” ifadelerini kullandı.

‘EMEKÇİLERİN LEHİNE DÜZENLEME ÇIKMIYOR’

Uğur, “Bakanlık tarafından bugüne kadar yürürlüğe konan düzenlemelerde göstermektedir ki birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık emekçileri üvey evlat muamelesi görmekte, sağlık emekçilerinin lehine bir düzenleme çıkmamakta, emekçilerin mevcut çalışma koşulları günden güne daha fazla işe daha az ücret anlayışıyla ağırlaştırılmaktadır” diye konuştu.

‘MATEMATİKTEN ANLAYAN BİLİRKİŞİYE İHTİYAÇ OLACAK’

Sağlık emekçilerinin iktidar eliyle yoksulluğa, ağır çalışma koşullarına mahkum edildiğinin altını çizen Uğur, “Aile hekimleri, kangren olmuş aile sağlığı merkezi sisteminde nitelikli sağlık hizmeti sunmak için özveri ile çalışmakta zaten tıkanmış olan aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulması planlanan düzenlemeler güvenceli çalışmayı engellemektedir” değerlendirmesinde bulundu. Uğur, “ Bu yönetmelik taslağı gerçek ise tabi ki Sağlık Bakanlığı dava edilecektir. Ama o kadar kötü bir taslak olmuş ki yargının da bunu anlaması ve karar vermesi için matematikten ve fizik formüllerinden anlayan dahi bilirkişilere ihtiyacı olacaktır” dedi.

‘ÖDEMEME YÖNETMELİĞİ’

Yönetmelik taslağı geçerse aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin her ayın 15’inde alacağı ücretin sürprizlere açık olacağını belirten Uğur, “Bu yönetmelik taslağı ile birinci basamakta koruyucu hekimliği iyi yapan birimler cezalandırılmış, aile hekimliğine yapılan sık ziyaretler ödüllendirilmiştir. Kısaca bu yönetmelik taslağının adı ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödememe Yönetmeliği’ olmuştur” ifadelerini kullandı. Uğur, “Hazırlanması planlanan kanun ve yönetmeliklerde emek meslek örgütlerinin görüşü alınmalı sahada emek verenlerin görüşlerine saygı duyulmalıdır.

Bizler bu yönetmelik taslağını şiddetle kınıyor ve bununla ilgili tepkimizi hem sahada hem de hukuk önünde yanıt vereceğimizi buradan herkese haykırıyoruz” diye konuştu.