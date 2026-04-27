Genetik mirasınız sizi risk altına sokabilir: Kolon kanserinde 40 yaş uyarısı!

Sessizce ilerleyen ve dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan kolon kanseri, modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlerle yayılmaya devam ediyor. Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, yaşam boyu kolon kanseri gelişme ihtimalinin erkeklerde yüzde 4.5, kadınlarda ise yüzde 3.2 olduğunu ifade ederek, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

RİSK GRUBU GENİŞ: SİGARA VE BESLENMEYE DİKKAT!

Prof. Dr. Yol, kolon kanseri açısından kimlerin risk altında olduğunu şu sözlerle özetledi:

"Ailesinde kolorektal kanser öyküsü olanlar, inflamatuvar bağırsak hastalığı bulunanlar, hayvansal ve işlenmiş gıdaları aşırı tüketenler ile meyve-sebzeden fakir beslenenler büyük risk altında. Ayrıca sigara kullanımı ve ailesinde meme, yumurtalık veya rahim ağzı kanseri öyküsü olan kişiler de bu grupta yer alıyor."

BU BELİRTİLERİ SAKIN İHMAL ETMEYİN!

Hastalığın başlangıç aşamasında pek çok farklı sinyal verebileceğini belirten uzman isim; yeni başlayan kabızlık, dışkının incelmesi, makattan kan gelmesi, kansızlık, karın ağrısı, halsizlik ve açıklanamayan kilo kaybının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle tam rahatlayamama hissi ve dışkılama alışkanlıklarındaki kalıcı değişimlerin uzman muayenesi gerektirdiğini hatırlattı.

TANIDA ALTIN STANDART: KOLONOSKOPİ

Hastalığın teşhisinde kolonoskopinin "altın standart" olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yol, kontrol yaş sınırlarına dair hayati bilgiler verdi:

"Makattan kanaması olanların yanı sıra, birinci derece akrabasında kanser öyküsü bulunmayanlar 50 yaşından, öyküsü olanlar ise akrabasındaki tanı yaşının 10 yıl öncesinden (genellikle 40 yaştan) itibaren düzenli kolonoskopi yaptırmalıdır."

Tedavi sürecinin kişiye özel planlandığını belirten Prof. Dr. Yol, cerrahi müdahalenin öncelikli olduğunu ancak vakanın durumuna göre kemoterapi ve radyoterapi ile kombine yöntemlerin uygulandığını sözlerine ekledi.