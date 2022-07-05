Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü: 'İzinsiz kıyma çekenlere yasal ve idari yaptırımlar uygulanacak'
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, et işleme tesis onayı veya kasaplık faaliyeti amaçlı işletme kayıt belgesi olmaksızın, sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerde kıyma çekenlerin sıkı bir şekilde denetleneceğini, bunlara yasal ve idari yaptırımların uygulanacağını söyledi.
Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi sonrası et değerlendirme, ehil olmayan ellerce sağlıksız şartlarda kıyma çekimi ile bunlarla ilgili alınacak tedbir ve denetimlerle ilgili Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, bahsi geçen ehliyetsiz bu yerlerin Kurban Bayramı süresince, belediye zabıta ekipleri ile tarım ve orman il ilçe müdürlüklerine bağlı denetim ekiplerince sıkı bir şekilde denetleneceğini, haklarında gerekli yasal ve idari yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
DENETİM UYGULANACAK
Müdür Sağlam, belediyelerden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile buna istinaden tarım ve orman il ilçe müdürlüklerinden et işleme tesis onayı veya kasaplık faaliyeti amaçlı işletme kayıt belgesi olmaksızın, sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerde, bakkal, dükkan, büfe gibi iş yerlerinde veya geçici olarak kiralanmış iş yerlerinde kıyma çekimi yapılmayacağı, bahsi geçen ehliyetsiz yerlerin Kurban Bayramı süresince belediye zabıta ekipleri ile tarım ve orman il ilçe müdürlüklerine bağlı denetim ekiplerince sıkı bir şekilde denetleneceği, haklarında gerekli yasal ve idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulundu.
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