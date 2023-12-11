‘Giderlerse gitsinler’ denen emekçilerin geliri yoksulluk sınırının yarısı düzeyinde kaldı: Sağlıkçı maaşı eridi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:15

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; beyaz reformla sağlık emekçilerinin gelirlerinde “iyileştirme” olduğunu belirtse de Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü bazen de İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (OECD) verilerine göre Türkiye’de 2010’da 15 bin dolar olan hemşire yıllık geliri, 2022’de 12 bin dolara gerilemiş durumda. Veriler; bir hemşirenin yıllık gelirinin sağlık emekçilerinin göç ettiği Kanada’da 63, Norveç’te ise 69 bin dolar olduğunu gösteriyor. Türkiye, hemşirelerin kazandığı ücret yönünden Estonya ve Portekiz’in de gerisinde kalıyor.

4 KAT FARK VAR

İktidar, “beyaz reform”la birlikte sağlık emekçilerinin maaşlarında iyileştirme yapıldığını iddia etse de OECD verileri, Türkiye’de görev yapan sağlıkçıların maaşlarının eridiğini gösteriyor. . Sağlık emekçileri Kasım 2010’da aylık 1168 dolar gelir sahibiyken, 10 yılda bu gelirleri 1013 dolara düştü. Öte yandan Türkiye’deki sağlık emekçilerinin göç ettiği Kanada ve Norveç’te hemşirelerin yıllık ortalama geliri, Türkiye’deki gelirin 4 katı daha fazla. Kanada’da bir hemşirenin yıllık geliri 63 bin dolarken, Norveç’te ise 69 bin dolar olarak seyrediyor. Türkiye, hemşirelerin kazandığı ücret yönünden Estonya ve Portekiz’in de gerisinde kalıyor. Türkiye’de özel sektörde çalışan hemşirelerin, yaklaşık aylık geliri 500 doların, yıllık geliri de 6 bin doların altında kalıyor.

‘YURTDIŞINA GÖÇ ARTACAK’

Amerika veya Avrupa’daki meslektaşlarının yüzde 10’u kadar gelir kazanan hemşirelerin yurtdışına göçünün artacağını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “İktidar, her ne kadar ‘Giderlerse gitsinler’ dese de memleket bizim, emek bizim. Emeğimizin ne kamuda, ne de özel sektörde erimesini kabul etmiyoruz” dedi. Yalçınkaya, “Özel sağlık kuruluşlarında taban ücret belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücretin, özel sağlık kuruluşlarında taban ücret olarak baz alınması ve sağlık emeğinin ucuz işgücü olarak görülmesi kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu. Beyaz reformun özellikle hemşire ve diğer meslekleri teşvik ödemelerine mahkûm ettiğinin altını çizen Yalçınkaya, “Kamuda hemşire ve dengi meslekler, bugün yoksulluk sınırının yarısı düzeyinde gelirle çalışıyor” diye konuştu.

