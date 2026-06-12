Göz cerrahisinde yeni dönem: Dijitalleşme ve yapay zekâ öne çıkıyor

Göz sağlığı teknolojileri alanında faaliyet gösteren ZEISS’ın düzenlediği “ZEISS EMEA Cataract & Corneal Refractive User Meeting 2026”, İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden çok sayıda göz cerrahını bir araya getiren toplantıda, katarakt cerrahisi ve korneal refraktif cerrahi alanındaki yeni uygulamalar, teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ tabanlı çözümler değerlendirildi.

500’Ü AŞKIN HEKİM KATILDI

Üç gün süren programa farklı ülkelerden 500’ü aşkın hekim katıldı. 5 Haziran’da açılış ve bilimsel oturumlarla başlayan toplantı, 6 ve 7 Haziran’da paneller, sunumlar ve interaktif odak grup çalışmalarıyla devam etti.

Katılımcılar, göz cerrahisinde güncel klinik deneyimleri, cerrahi yaklaşımları ve yeni teknolojilerin kullanım alanlarını değerlendirme olanağı buldu.

CERRAHİ UYGULAMALARDA YENİ TEKNOLOJİLER ELE ALINDI

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, cerrahi süreçlerde dijitalleşme, hasta deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümler, yapay zekâ destekli uygulamalar ve lazer tedavilerindeki gelişmeler tartışıldı.

ZEISS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Christian Martin, Türkiye’deki çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, oftalmoloji alanında tanıdan tedaviye uzanan süreçlerde sağlık profesyonellerini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Martin, İstanbul’da düzenlenen toplantının Türkiye’deki medikal ekosistem ile uluslararası bilgi birikimini buluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“ZEISS olarak, EMEA bölgesinin en büyük oftalmoloji etkinliklerinden birine İstanbul’da ev sahipliği yaparak global vizyonumuzu ve bilgi birikimimizi Türkiye’deki medikal ekosistemle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen değerli hekimlerle ortak bir hedefi paylaştığımız bu zirve, Türkiye’nin göz sağlığı alanında yakaladığı küresel standartları ve bölgesel gücü bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu.”

“DİJİTALLEŞME TÜM İŞ AKIŞLARINI DÖNÜŞTÜRÜYOR”

Göz cerrahisinde dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ZEISS Türkiye Medikal Teknolojiler Ülke Direktörü Barış Arslan, dijitalleşmenin yalnızca operasyon süreçlerini değil, tedavi planlamasından hasta takibine kadar tüm iş akışlarını etkilediğini söyledi.

Arslan, VISUMAX 800, SMILE Pro ve PRESBYOND gibi lazer tedavilerine ilişkin klinik sonuçların toplantıda değerlendirildiğini belirterek, dijital planlama sistemleriyle manuel veri girişinden kaynaklanabilecek hataların azaltılabildiğini, robotik hizalama teknolojileriyle de ameliyatlarda daha yüksek hassasiyet sağlanabildiğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEMLER GÜNDEMDE

Barış Arslan, kişiselleştirilmiş tedavi süreçlerinde yapay zekânın giderek daha önemli hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzde kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Kuru göz hastalığı gibi cerrahi başarıyı etkileyebilen faktörlerin doğru değerlendirilmesi ve hastaya ait tüm göz verilerinin tek bir platformda analiz edilmesi, daha öngörülebilir sonuçlar elde edilmesine katkı sağlıyor. Yapay zekâ destekli dijital ekosistemler ise teşhis, cerrahi ve takip süreçlerini entegre ederek hekimlerin karar alma süreçlerini destekliyor ve hasta deneyimini daha da iyileştiriyor.”

“BİLİMSEL TOPLANTILAR ÖNEMLİ ÖĞRENME ORTAMLARIDIR”

Sorbonne Üniversitesi Tıp Fakültesi Refraktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Dan Reinstein de toplantının bilimsel bilgi paylaşımı açısından önemine dikkat çekti.

Reinstein, hekimlerin kararlarını kanıta dayalı verilere göre vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Bilimsel toplantılar, ileri cerrahi teknolojilerin tanıtıldığı platformların yanı sıra, mevcut uygulamaların eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildiği önemli öğrenme ortamlarıdır” dedi.

“KÜÇÜK KESİLERLE DAHA HIZLI İYİLEŞME MÜMKÜN”

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı ise İstanbul’un bu ölçekte bir toplantıya ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Bostancı, katarakt ve lazer cerrahilerindeki teknolojik gelişmelerin hastaların iyileşme süreçlerine katkı sağladığını ifade ederek, günümüzde katarakt cerrahisinin yaklaşık 2 milimetrelik küçük kesilerle yapılabildiğini söyledi.

Uygun göz yapısına sahip hastalarda kullanılan merceklerle gözlüksüz yaşamın mümkün olabildiğini belirten Bostancı, lazer cerrahilerinde de geçmişe kıyasla daha hızlı iyileşme süreleri elde edildiğini kaydetti.

Bostancı, “Bazı hastalar bir saat gibi kısa sürelerde günlük yaşamlarına dönebiliyor. Bu gelişmeler, teknolojinin hızlı ilerlemesi ve doğru kullanımı sayesinde mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.