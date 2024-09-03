Göz sağlığı çocukların okul başarısını etkiliyor
Yeni eğitim dönemi başlamadan öğrencilerin göz muayenesi olması gerektiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Oğuztöreli, “Öğrenci tahtada yazıları okuyamayınca başka yerlere bakıyor. Bu da okul başarısını etkiliyor hatta dikkat eksikliği ve hiperaktivite var sanılıyor” dedi.
Göz sağlının okul çağındaki çocuklarda başarıyı etkileyen önemli bir konu olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Oğuztöreli, “Çocuk derste oturduğu yerden, tahtadaki yazıları okuyamayınca önüne bakıyor, dersi anlamakta güçlük çekiyor ve bu da dikkatini dağıtıyor. Bu durumda görme bozukluğu atlanır, göz doktoruna başvurulmazsa çocuk dersi anlamadığını, ailesi de dikkat eksikliği var sanılıyor, psikolojik açıdan başka sorunlar araştırılıyor” dedi.
BEBEKLİKTEN İTİBAREN TAKİP EDİLMELİ
Oğuztöreli, göz sağlığının yenidoğan döneminden itibaren sıkı takip edilmesi gereken önemine değinerek, bebeklerin ilk ay, 3’ncü ve 6’ncı ayda göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerektiğini, göz yaşı kanal tıkanıklığı, şaşılık gibi problemler varsa müdahale edilebileceğini söyledi. Herhangi bir göz sorunu yoksa 3 yaşından itibaren her çocuğun yılda bir göz kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Oğuztöreli, eğer gözde görme ya da başka bir sorun tespit edilirse 6 ayda bir düzenli kontrollerin şart olduğunu söyledi.
GİZLİ ŞAŞILIĞA DİKKAT
Çocuklarda şaşılığın, erken yaşta fark edildiğinde tedavisinin kolay olduğuna dikkati çeken hekim, şu bilgileri verdi: “Şaşılık çoğu zaman, hemen fark edilerek tedavi edilen bir durumdur. Ancak bazı durumlarda ‘gizli şaşılık’ da söz konusu olabiliyor. Bunu genelde anneler fark ediyor. Gözlükle düzelmeyen durumlarda ameliyatla düzeltilebilerek ileride görme sağlığı ve sosyal açıdan yaşanabilecek sorunlarından önüne kolaylıkla geçilebiliyor.”
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