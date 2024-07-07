Milli Takım elendi: Küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu
A Milli Futbolu Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sakarya'da ekran başında maçı takip eden bir çocuk ise son dakikalarda gözyaşlarına hakim olamadı.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'e çeyrek finalde veda etmesi ülke genelinde büyük üzüntü yaşattı.
Sakarya'da ekran başında karşılaşmayı takip eden bir çocuk, son bölümlerde kaçan gol pozisyonlarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Millilerin son dakikalarda kaçırdığı golün ardından sinirinden halıyı yumruklamaya başlayan küçük çocuğun yaşadığı büyük üzüntü cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Spor Haberleri
- Samet Akaydin'den paylaşım
- Sadece 26 gün görevde kaldı
- Hakan Çalhanoğlu'nu duygulandıran destek
- Milli Takım elendi: Küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu
- Fenerbahçe'den Brezilyalı yıldız adayına kanca
- Fatih Terim'den Milli Takım yorumu
- Lundstram, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmeyi anlattı
- 'Dünyanın en pahalı oyuncusu'
- Acun Ilıcalı'dan eleştirilere tepki!
- Martin Terrier kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- Skandal paylaşım üzerine soruşturma
- Taraftarlardan UEFA'ya tepki
- Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal paylaşım!
- Buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde
- İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı!
- 'Önlem alınmazsa gelecekte su basacak'
- Arda Güler'den bir rekor daha!
- Türkiye'de ilk defa ekildi: Hasadını müşteri yapıyor!