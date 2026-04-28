Göz sağlığında 'sessiz hırsız' uyarısı: Belirti vermeden görme yetinizi çalabilir!

Dünyayı anlamlandırmayı sağlayan en önemli 5 duyu organından biri olan gözü korumanın yolunun erken teşhisten geçtiğini belirten Göz Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. İsmail Karahan, glokom riskine karşı uyarılarda bulunarak düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.



Glokom, göz içi basıncının artması sonucu optik sinirde hasar meydana gelmesiyle ortaya çıkan ve zamanla görme kaybına neden olabilen bir göz hastalığı olduğunu söyleyen Dr. Karahan, “Özellikle 40 yaş üstü bireyler, ailesinde glokom öyküsü bulunanlar, diyabet ve hipertansiyon hastaları risk grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki bireylerin yılda en az bir kez kapsamlı göz muayenesinden geçmesi göz sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu.

‘TEDAVİYE UYUM VE DÜZENLİ TAKİP ÖNEMLİ’

Glokomun genellikle belirti vermeden ilerlediğini aktaran Uzm. Dr. Karahan, “Hastalar genellikle görme kaybı başladığında durumu fark ediyor. Oysa bu aşamada oluşan hasarın geri dönüşü mümkün olmuyor. Bu nedenle erken teşhis büyük önem taşıyor. Glokom tamamen iyileştirilebilen bir hastalık değildir. Ancak erken teşhis ile kontrol altına alınabilir. Göz damlaları, lazer tedavileri ve cerrahi yöntemlerle hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkün olabiliyor. Burada en önemli nokta hastanın tedaviye uyumu ve düzenli takibidir" ifadelerini kullandı.

Toplumda glokoma yönelik farkındalığın artırılması, görme kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynadığının altını çizen Uzm. Dr. Karahan, "Görme kaybı yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Oysa erken teşhis ile bu risk büyük ölçüde önlenebilir. Göz sağlığınızı ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.

'GELİŞEN TEKNOLOJİ VE ARTAN FARKINDALIK GLOKOMLA MÜCADELEDE GÜÇ KATIYOR'

Dr. Karahan, “Teknolojinin gelişmesiyle beraber glokom tanı ve takibinde kullanılan yöntemler de oldukça ilerledi. Görme alanı testleri ve optik sinir analizleri ile hastalık çok daha erken evrede tespit edilebiliyor. Ayrıca yaşam tarzı da göz sağlığı üzerinde etkili olabilmektedir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması glokom riskinin yönetilmesine katkı sağlayabilmektedir. Toplumda farkındalığın artırılması adına yapılan bilgilendirme çalışmaları, erken teşhis oranlarını artırarak görme kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır" dedi.