Gözyaşı kanalı tıkanıklığı enfeksiyona neden olurken gündelik yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor: Gereksiz operasyonlar tedaviyi zorlaştırıyor

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Cumhuriyet, gözyaşı kanalı tıkanıklığının sebeplerini, risk gruplarını ve yanlış tedavinin olumsuz sonuçlarını Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Direktörü Prof. Dr. Barış Yeniad ile konuştu. Yeniad, “Gözyaşının fazla üretilmesi veya üretilen gözyaşının, gözyaşı kanallarının tıkalı olmasına bağlı dışarı akmasına epifora denmektedir. Öncelikle epifora nedeninin ortaya çıkarılması, gereksiz gözyaşı kanal ameliyatlarının yapılmasının önlenmesi amacı ile son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Hastaların gözyaşı kanalı tıkanıklığı sebebiyle gündelik yaşamlarında rahatsızlık duyduklarını belirten Yeniad, “Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında hastalar gözyaşı fazlalığından ve ellerinde devamlı mendil ile dolaşmaktan şikâyetçi olurlar. Uzun süreli gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında tıkalı bölümde enfeksiyon üremesi nedeni ile ciddi göz enfeksiyonları meydana gelmektedir. Bu tür durumlarda hastalarda göz kapaklarında şişlik, kızarıklık ve ciddi göz ağrısı ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Bu tür enfeksiyonların nadir de olsa görme kayıplarına sebep olabileceğine dikkat çeken Yeniad, “Bu nedenle kanal tıkanıklıklarında cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken dönemde yapılmalıdır. Tedavide lazer veya açık cerrahi uygulanabilir” dedi. Yapılan işlemlere çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yeniad, “Gereksiz yapılan ameliyatlar maalesef gözyaşı kanalını daha da bozarak, şikâyetleri artırır ve başarılı sonuçlar alınmasını daha da zorlaştırır” diye ekledi.

Hastalıkta risk gruplarını sıralayan Yeniad, hastaların kadın yoğunluğunda olduğunu söyleyerek “Özellikle hastaların çoğunluğu kadındır, bunun nedeni anatomik varyasyonlardır. Bebeklerde kanal tıkanıklığı doğuştan olduğundan önlem alınması mümkün değildir. Ancak erken dönemde müdahale edilirse tedavi basit ve başarılıdır” ifadelerini kullandı.