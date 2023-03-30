Gripten sonra kalp krizi riski 6 kat artıyor!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 17:01

Yeni yapılan bir araştırma, virüs teşhisi konulduktan sonraki bir hafta boyunca kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Indepent'te yer alan bilgiye göre uzmanlar, bir kişinin virüs testinin pozitif çıkmasından sonraki yedi gün içinde riskin, önceki veya sonraki yıla kıyasla altı kat daha fazla olabileceğini söyledi. Hollandalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, Hollanda'daki 16 laboratuvardan alınan test sonuçlarını analiz etti; bunları ölüm ve hastane kayıtlarıyla karşılaştırdı. 2008 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 26.221 grip vakası laboratuvarlar tarafından doğrulandı.

Bu grup içinde 401 hasta, grip nöbetinden bir yıl önce veya sonra kalp krizi geçirdi - bazıları birden fazla kalp krizi geçirdi ve araştırmacılar toplamda 419 kalp krizi kaydetti. 419 kalp krizinin 25'i grip teşhisinden sonraki ilk yedi gün içinde, 217'si teşhisten önceki yıl içinde ve 177'si grip teşhisinden sonraki yılda oldu.

Araştırmacılar, insanların grip teşhisini takip eden yedi gün içinde kalp krizi geçirme ihtimalinin bir önceki veya sonraki yıla göre 6,16 kat daha fazla olduğunu hesapladılar.

Ancak ölüm kayıtlarındaki verileri çıkardıklarında, ilk hafta kalp krizi riskindeki artış, gripten önceki veya sonraki yıla göre 2,42 kat daha fazlaydı.

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Annemarijn de Boer şunları söyledi: "Grip virüsü enfeksiyonu ile akut kalp krizleri arasındaki ilişkinin potansiyel halk sağlığı etkileri göz önüne alındığında, farklı bir çalışma yapmak popülasyondaki sonuçların sağlamlığını göstermek açısından önemlidir." dedi.

Çalışma hakkında yorum yapan İngiliz Kalp Vakfı tıp direktörü Dr. Sonya Babu-Narayan da şunları söyledi: "Hollanda'dan gelen bu son ön veriler, kalp krizlerinin bir grip nöbetinden kısa bir süre sonra daha sık meydana gelebileceğini gösteriyor. Kalp krizi semptomları konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor ve özellikle yaşlı insanlar arasında gripten korunmanın önemini pekiştiriyor." dedi.

Uzmanlar, kalp krizi riskini azaltmak için grip aşısı yaptırmanın dolaylı olarak faydalı olabileceğini belirtti.