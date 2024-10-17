GSS borcu olan milyonlarca yurttaş sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan 9 milyon yurttaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Sosyal devlet anlayışının yerle bir olduğu, insana dair hiçbir şeyin önemsenmediği bu uygulama, acımasızlığın doruk noktasıdır” dedi.

Yıllar içinde gelir dağılımındaki eşitsizlikler ve derinleşen ekonomik krizlerle artan yoksul nüfusun bu primi ödemesinin mümkün olmadığını kaydeden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap ise “Bu durum, çok sayıda kişinin sağlık güvencesinden yoksun kalmasına yol açmakta, sağlık hizmeti alamayanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı.