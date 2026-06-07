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Güneşin görünmeyen tehlikesi: Erken yaşlanma ve deri kanseri riski olabilir

Güneşin görünmeyen tehlikesi: Erken yaşlanma ve deri kanseri riski olabilir

7.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
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Güneşin görünmeyen tehlikesi: Erken yaşlanma ve deri kanseri riski olabilir

Güneş koruyucuların kimyasal ve fiziksel (mineral) olmak üzere iki gruba ayrıldığını anlatan uzmanlar, hassas ciltler, bebekler ve çocuklar için mineral filtreli güneş koruyucuların daha uygun olduğunu belirtti.
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Güneş ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri her geçen yıl daha fazla gündeme gelirken uzmanlar güneşten korunmanın yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmadığını vurguluyor.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Başak Yalçın, güneş koruyucuların doğru kullanımı ve güneşin cilt üzerindeki etkilerini anlattı.

Güneşin zararlı etkilerinin artık çok iyi bilindiğini belirten Yalçın, özellikle deri kanserlerindeki artışın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Güneş hasarının yalnızca kanserle sınırlı olmadığını ifade eden Yalçın, “Güneşe bağlı erken yaşlanma ve çeşitli cilt lekeleri de önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bu nedenle güneşten korunmak için çeşitli yöntemlere başvurmak zorundayız. Güneş koruyucular da bu yöntemlerin başında geliyor” dedi.

‘ARTIŞ VAR’ 

Güneş ışınlarının kısa ve uzun vadeli etkilerine değinen Yalçın, kısa dönemde en sık görülen sorunun güneş yanıkları olduğunu belirtti. Uzun süre ve yoğun güneş maruziyetinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Yalçın, “Uzun vadede ise ciltte hızlı yaşlanma ve maalesef deri kanserlerinde artış görüyoruz” diye konuştu.

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