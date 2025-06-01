Güneşli günler göz sağlığı açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor: Çocuklarda önlem alın

Yaz ayları, güneşin keyfini çıkarmak, denize girmek ve doğada daha fazla zaman geçirmek için uygun bir dönem. Ancak bu mevsim, göz sağlığı açısından problemleri de beraberinde getiriyor.

Cumhuriyet, yaz aylarında göz sağlığımızı tehdit eden faktörleri Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Gülşah Tezcan ile konuştu. Tezcan, “Gözlerimiz, yazın artan ultraviyole (UV) ışınlarına, klorlu havuz sularına, rüzgâr ve toz gibi çevresel etkenlere karşı daha fazla maruz kalır” ifadelerini kullandı.

Güneş gözlüğünün sadece bir aksesuvar olmadığını, göz sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin başında geldiğini belirten Tezcan, “UV ışınları, yalnızca cildimize değil, gözlerimize de zarar verir. Uzun vadede katarakt, sarı nokta hastalığı ve pterjiyum (göz eti) gibi hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle yüzde yüz UV korumalı, CE belgeli gözlükler tercih edilmelidir” dedi.

LENSLERE DİKKAT

Deniz ve havuz kullanımında ise özellikle lens kullanan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Tezcan, “Lensle havuza veya denize girmek, gözde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Klorlu su, göz yüzeyini tahriş ederken mikroorganizmalar kalıcı görme kaybına neden olabilecek enfeksiyonlara yol açabilir. Yüzme sırasında kontakt lensleri çıkarmak, suya dayanıklı yüzücü gözlüğü kullanmak bu riskleri büyük ölçüde azaltır” şeklinde konuştu.

Sıcak havaların ve klimaların gözyaşı buharlaşmasını artırarak göz kuruluğuna neden olabileceğine değinen Tezcan, “Gözlerde batma, yanma, yabancı cisim hissi gibi şikâyetlerle kendini gösteren bu durum, özellikle bilgisayar ve telefon kullanımının da yoğun olduğu bu dönemde daha sık görülür. Göz kuruluğunu önlemek için çevresel faktörlere dikkat edilmeli ve gerekirse suni gözyaşı damlaları kullanılmalıdır” dedi.

Tezcan, çocuklar için de yaz aylarında özel önlemler alınması gerektiğine dikkat çekerek “Gelişim çağındaki gözler UV ışınlarına karşı çok daha hassastır. Bu nedenle çocuklara da UV korumalı güneş gözlüğü taktırılmalı ve açık alanda şapka kullanımı teşvik edilmelidir” ifadelerini kullandı.