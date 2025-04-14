Günlük hayatta karşılaşılan ufak unutkanlıklar alzheimer habercisi olabilir

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:49

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:49

Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, alzheimer hastalığının belirtilerine ve tanı sürecine dikkat çekerek, erken teşhisin hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada büyük rol oynadığını vurguladı.

UNUTKANLIKLA BAŞLIYOR, YAŞAMI ETKİLİYOR



Alzheimer hastalığının genellikle yaşla birlikte ortaya çıktığını belirten Arı, bu rahatsızlığın bireyin zihinsel işlevlerini kademeli olarak bozduğunu söyledi. En sık görülen belirtinin unutkanlık olduğunu ifade eden Arı, “Buna konuşma güçlükleri, aile bireylerini tanıyamama, huzursuzluk ve saldırganlık gibi davranışsal sorunlar da eşlik edebilir” dedi.

GÜNLÜK İŞLEVLERİ SEKTEYE UĞRATIYOR



Arı, hastalığın yavaş ilerlediğine dikkat çekerek, isim bulmada zorluk yaşanması, anahtar gibi eşyaların unutulması, aynı soruların sıkça tekrarlanması ve eşya kayıplarının hastalığın erken dönem belirtileri arasında yer aldığını belirtti. Bu belirtilerin zamanla kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

TANIDA BASİT AMA ETKİLİ YÖNTEM



Hastalığın tanı sürecinde erken adım atmanın önemine dikkat çeken Arı, “Bilişsel bozuklukları tespit etmek için 11 sorudan oluşan, 30 puan üzerinden değerlendirilen kısa bir test uygulanır. Tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürer ve öncesinde herhangi bir hazırlık gerekmez. Bu nedenle şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden uzmana başvurmak önemlidir” diye konuştu.

ALZHEIMER NEDİR?



Alzheimer, beynin bazı bölgelerinde hücre ölümü ve sinir hücreleri arasındaki iletişimin bozulması sonucu gelişen nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor. En yaygın demans (bunama) türü olan bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, ileri yaş, kafa travmaları ve bazı yaşam tarzı faktörlerinin etkili olduğu düşünülüyor. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte hastalığın görülme sıklığının da artacağı öngörülüyor.