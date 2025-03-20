Kayıp ihbarı yapılmıştı... Alzheimer hastası ölü bulundu!
Manisa'da 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu'nun (94) yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak evden ayrılan Çamlıoğlu'ndan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.
İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama başlattı.
Tepeköy mevkiindeki ormanlık alandaki aramalarda Çamlıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #cansız beden #alzheimer #Manisa #ormanlık alan
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