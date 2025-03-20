Kayıp ihbarı yapılmıştı... Alzheimer hastası ölü bulundu!

Manisa'da 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayıp ihbarı yapılmıştı... Alzheimer hastası ölü bulundu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:21

Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu'nun (94) yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak evden ayrılan Çamlıoğlu'ndan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama başlattı.

Tepeköy mevkiindeki ormanlık alandaki aramalarda Çamlıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #cansız beden #alzheimer #Manisa #ormanlık alan

İlgili Haberler

3 gün önce kalp krizi geçirmiş: 81 yaşındaki erkek mezarlıkta ölü bulundu

3 gün önce kalp krizi geçirmiş: 81 yaşındaki erkek mezarlıkta ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu: Mertcan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu: Mertcan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
9 gündür haber alınamıyordu... Ölü bulundu: 3 gözaltı!

9 gündür haber alınamıyordu... Ölü bulundu: 3 gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler