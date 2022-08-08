Haftalık Covid-19 tablosu açıklandı, ölümler iki kat arttı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Sağlık Bakanlığı haftalık olarak Covid-19 tablosu yayımlıyor. Dün yayımlanan tabloda yeni vaka sayıları ve ölümlerde büyük artış gözlendi.

Günlük vaka sayılarının 1000’in altına düşmesi nedeniyle kaldırılan Covid-19 önlemleri şu anda günlük ortalama 58 bin 46 yeni vaka olmasına karşın uygulanmıyor. Salgın tablosu açıklamayı salgın yönetiminin en önemli ayağı olarak gören Sağlık Bakanlığı’nca 25 Temmuz-1 Ağustos arasında 337 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 406 bin 322 kişinin virüse yakalandığı duyuruldu.18-24 Temmuz arasını kapsayan önceki tabloya göre ise 365 bin 424 kişi hastalığa yakalandı, 157 yurttaş ise yaşamını yitirdi. Yeni tabloda vaka sayıları önceki haftaya göre 40 bin 898, vefat sayısı ise iki kattan fazla arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan’da, Covid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık üç yıldır uygulanan kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 29 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplu taşımada maske takma zorunluluğunu kaldırdı. Vakalar o günden beri artmaya ve yurttaşların yaşamlarına mal olmaya devam ediyor ancak zorunlu önlemler geri gelmiyor.

Artan vakalara ilişkin TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut açıklanan sayıların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, “Turizm gelirlerini koruma kaygısıyla salgında üçüncü yaza girereken yine önlemler uygulanmıyor. Türkiye bir kısır döngü içinde. Sağlığı veya pandemiyi yönetmek gibi bir kaygıları yok, parayı yönetmek gibi bir kaygıları var. Para sağlıktan önemli. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Turizm Bakanlığı hepsi bunun sorumlusu” dedi.