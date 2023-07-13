Halk sağlığı tehlikede: Hepatit A aşısı bulunamıyor!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

Birincil görevleri koruyucu sağlık hizmetleri vermek olan aile hekimleri, aşı yokluğuyla mücadele ediyor. Hepatit A aşısının Sağlık Bakanlığı depolarında bulunmadığını belirten Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Toplum sağlığı için çok önemi olan bir aşı bebeklerimize yapılamıyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının artan iş yükünün yanında Hepatit A aşısı yokluğu üzerinden prosedürlerle uğraştığını vurgulayan Uğur, yakın dönemde tetanos aşınının olmadığını anımsattı, “Şu an kızamıktan ortalık kaynıyor. Bir de aşı olmadığını düşünün” diye konuştu.

'EKSİKLİK BİTMİYOR'

Genel Sağlık-İş Başkanı, “Aşıyı yapamıyoruz, kanser tarama testlerimiz zaman zaman olmuyor, üreme sağlığıyla ilgili malzeme yokluğu yaşanıyor. Aile planlaması hizmetinde de aksaklıklar var. ASM’ler bazı kan testlerini bile yapamaz durumda şu an” ifadelerini kullandı.

Hayati önem arzeden ilaçların bir kısmının piyasada olmadığına dikkat çeken Uğur, yüzde 10’luk vergi artışının da fiyatlara yansımaya başladığını kaydetti. İktidarın birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemlilerinden olan ASM’lerde, ilaç piyasasını canlandırma, hasta memnuniyetini sağlamayı amaçladığını belirten Uğur, “Gelen hastaya bakacaksın, ilaç yazacaksın, o şekilde bir mutluluk üzerinden yürüyor. Sadece hastaya ilaç yazma zihniyetiyle kurulu bir düzen. Bu sıkıntılar o yüzden yaşanıyor. Tamamen zihniyeti değiştirmek lazım” değerlendirmesinde bulundu

