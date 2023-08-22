Halk Sağlığı Uzmanı Cumhuriyet TV'de koronavirüsün yeni varyantına karşı uyardı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 22.08.2023 - 17:59

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un yeni varyantlarının dünya genelinde sayısının artmasına dair açıklama yapmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın olarak görülmeye başlanan Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakalarının oranı, Çin'de de yüzde 71.6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de henüz Eris vakalarının görülmediğini belirtti ancak okullar açıldıktan sonra büyük kentlerde vakaların artabileceğine ilişkin uyardı.

Koronavirüsün yeni varyantı Eris'e ilişkin Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık virüsün bulaşıcılığının artabileceğine ve insan bağışıklık sisteminden kaçabileceğine dair uyarılarda bulundu.

"SAĞLIK BAKANLIĞI PCR TESTLERİNİ GÜNCELLEMELİ"

Koronavirüsün yeni varyantı Eris'in belirtilerinin, kamuoyu tarafından bilinen Covid-19 belirtileri ile benzerlik gösterdiğini ifade eden Saltık, "Hastaneye yatma oranları Omicron'un daha önceki varyantlarına göre daha düşük. Tat ve koku kaybı yaşanırsa hastaneye başvurup test yaptırılması önerilebilir. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın elindeki PCR testlerini güncelleştirmesi gerekiyor. Her PCR testi ile Covid'in tüm varyantlarını yakalamak mümkün değil. Testler güncellenmediği takdirde Eris varyantı yakalanamayabilir ve Türkiye'de olmadığı yanılgısına düşülebilir" dedi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇABİLİR VE BULAŞICILIĞI ARTABİLİR"

DSÖ'nün 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamaları anımsatan Saltık, "DSÖ dünya genelinde koronavirüs vakalarında süregelen istikrarlı bir artışı vurguladı. Eris'in özelliklerine ve RNA dizilimine bakıldığında Küresel olarak yayılabileceği ve vaka sayılarında artışa neden olabileceği uyarısı yapıldı. Kaynaklara ve literatüre baktığımızda bu yeni varyantın insan bağışıklık sisteminden kaçabileceği ve bulaştırıcılığının artabileceği kaydedilmiş. Yani başkasını enfekte etme yeteneği artabilir ve daha önceki aşılarla oluşturulan bağışıklık sisteminden kaçabilir" sözleriyle yeni varyantın risklerine dikkat çekti.

"COVİD İLE SAVAŞ PLANLARI GÜNCELLENMELİ"

Covid-19 ile mücadelenin bir rehavet halini aldığını belirten Saltık, "Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi Covid'le savaş planlarını güncellemesi gerekir. Salgınları yönetirken izleme çalışması yapılır. Sağlık Bakanlığı bunu uzun zamandır yapmıyor. Covid hala küresel bir risk olmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın sözde üretilen Turkovac aşısını bir tarafa bırakıp, henüz aşı olma niteliği kazanamadı bunun altını çizmeliyiz, çok değerlikli ve birden fazla varyanta etkili olabilecek güncel üretilmiş aşıları Türkiye'ye getirmesi gerekir" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nı yayınlanan verilerin şeffaf olmaması sebebiyle eleştiren Prof. Dr. Ahmet Saltık şu ifadeleri kullandı:

"Bir izleme çalışması yapılarak bu yeni varyantın Türkiye'de olup olmadığı, varsa hangi bölgelerde ve gruplarda görüldüğü tespit edilerek yeni bir aşı politikası izlenmelidir. Elde ettikleri verileri ise kamuoyundan gizlememeli ve uzman örgütlerle koordineli biçimde çalışmalıdır. Covid-19 ile ilgili tüm verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne iletmeli ve açık kaynaklarda da yayınlamalılar."

ÖNLEMLER GERİ Mİ GELECEK?

Yurttaşlara koronavirüsün yeni varyantından korunmak için neler yapabileceklerine dair önerilerde bulunan Saltık, "Panik tablosuna gerek yok. Son iki yılda epey aşılama yapıldı. Elimizde bir miktar toplum bağışıklığı var, ancak bir süre sonra sönümlenecek. Daha erken tanı koyma ve daha erken sağaltım yapmak konusunda deneyimli hekimlerimiz var. Buna karşın yine de kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalmama, çok fazla fiziksel yakınlığa girmeme ve el hijyenine dikkat etme kuralları hala geçerli. Bir aşı çağrısı yapıldığında ise aşı karşıtlığı yapmadan aşı olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.