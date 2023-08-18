Yeni Corona varyantı EG.5: 51 ülkede görülüyor!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 07:00

Türk Toraks Derneği (TTD), dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün yeni varyantlarından olan ve hızla yayılarak 51 ülkede tespit edilen Eris virüsü (EG.5.1 subvaryantı) ile ilgili Türkiye'de henüz bir bildirim bulunmadığını ancak bu aşamada standart Covid-19 korunma önlemlerinin uygulanmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.



Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil, şunları söyledi:

"Covid-19 etkeni Sars-Cov-2 virüsü beklendiği gibi mutasyona uğramakta ve bu sürecin normal bir sonucu olarak varyantlar (bir ya da daha fazla mutasyon içerebilen genetik kod) ortaya çıkmaktadır. Covid-19 Omicron varyantının tüm dünyada yaygın hale gelmesiyle birlikte alt varyantlar da tanımlanmaya başlamıştır. Bir Omicron alt varyantı olan (EG.5) ilk olarak 17 Şubat 2023'te raporlanmış ve 19 Temmuz 2023'te 'gözlem altındaki varyant' olarak belirlenmiştir. Hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporunda 7 Ağustos 2023 itibariyle hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından 51 ülkeden (Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Avustralya, Singapur, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, İspanya gibi) EG.5 varyantı bildirilmiştir. EG.5 grubunda yer alan EG.5.1 subvaryantı resmi olarak olmasa da 'Eris' olarak adlandırılmakta ve bildirilen tüm EG.5 dizinlerinin yüzde 88’ini oluşturmaktadır."

"ÜLKEMİZDE BİLDİRİLMİŞ VAKA BULUNMUYOR"

Tüm Dünyadan bildirilen EG.5 varyant oranlarında haftalar içerisinde ciddi bir artış olduğunu dile getiren TTD Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis ise konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tüm Dünyadan bildirilen EG.5 varyant oranlarında haftalar içerisinde ciddi bir artış olmuştur. 19-25 Haziran 2023 haftasında yüzde 7,6 iken, 17-23 Temmuz 2023 haftasında EG.5 varyantın küresel yaygınlığı yüzde 17,4 olarak raporlanmıştır. Mevcut kanıtlara dayalı olarak, EG.5'in ortaya koyduğu halk sağlığı riski küresel düzeyde düşük olarak değerlendirilmektedir. EG.5, artan yaygınlık ve bağışıklıktan kaçış özellikleri göstermiş olsa da bugüne kadar hastalık şiddetinde herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir. Aynı özellikler sebebiyle, artan görülme hızıyla birlikte bazı ülkelerde hatta global olarak baskın hale gelebileceği belirtilmektedir. Ülkemizde henüz bildirilmiş EG.5 varyant bulunmamaktadır. Standart Covid-19 korunma önlemlerinin uygulanması önem arz etmektedir."