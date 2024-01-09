Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık uyardı... Yoksulluk bir halk sağlığı sorunu!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:54

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:34

Soğuk havaların etkisini arttırmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları, grip ve bulaş hastalıklar arttı.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik krizin düzgün beslenme, barınma ve ısınma maliyetini arttırdığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, yurttaşları "Üçlü epidemi salgınına" karşı uyardı.

YOKSULLUK HALK SAĞLIĞI SORUNU!

Yaşanan enflasyon ve ekonomik krizin halk sağlığına da kötü etkide bulunduğunu ifade eden Saltık, "Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur. Yoksullar daha çok hasta olur, daha ağır geçirir ve daha çok ölür. Hastalığın ardından da daha çok yoksullaşır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nı, dünyada örnekleri görülen CDC raporları gibi haftalık sağlık verilerini yayınlamaması sebebiyle eleştiren Saltık, halk sağlığı uzmanlarının yeterli veriye sahip olmaması sebebiyle gerekli önlemleri alamadığını vurguladı. Saltık, "Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel anlamda epidemiyolojik raporları yok. İntiharlar, trafik kazaları, demans ya da madde bağımlılığı gibi sorunlara ilişkin verilere hakim değiliz. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde bir "üçlü epidemiden" söz ediyor. Covid-19, influenza ve RSV virüsünden oluşan bir üçlü salgından bahsediyoruz. Bazı raporlarda buna zatürre de ekleniyor" ifadelerini kullandı.

SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE YETERSİZ!

Saltık, "3 yıl kadar Covid-19 sebebiyle yalıtılmış yaşadık. Bu salgın daha hafif seyredebilecekken ve toplum salgına bağışıklık kazanabilecekken, kapanmalar sebebiyle zayıf kaldı. Şimdi bu yüzden bir patlama yaşanıyor" diye konuştu.

Türkiye'de hastalıklara sebep olabilecek belli dinamikler olduğunu aktaran Saltık, nedenleri şöyle sıraladı:

-"13 milyona yaklaşan düzensiz göçmen,

-Yaşanan ekonomik kriz ve yoksulluk sebebiyle beslenme, barınma ve ısınma koşullarının kötüleşmesi,

-Toplumdaki barışın azalması ve baskının artmasının ruhsal sağlığı olumsuz etkilemesi,

-Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı veriler paylaşmaması,

-Covid-19'un ardından özellikle 65 yaş üstüne anımsatma aşılarının yapılmaması."

SAĞLIK SİSTEMİNDE SORUNLAR YAŞANIYOR!

Hastanelerde yaşanan yoğunluğu değerlendiren Saltık, "Çok övünülen hastaneler de artık isteme yanıt veremiyor. Bulaş hastalıkların salgınlarıyla hastanede değil çok daha öncesinde, toplumu koruyarak, aşılarını yaparak mücadeler verilir. Hastenelerdeki yoğunluk sebebiyle insanlar hastalık ağırlaştığında sağlık sistemine başvuruyor. Erken dönemlerde işten güçten geri kalmamak için, sağlık hizmetine erişim zor olduğundan başvurmuyorlar. Tablo ilerlediğinde ise birçok insana bulaştırmış oluyorlar" dedi.