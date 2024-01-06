Hamile anneleri bekleyen gizli tehlike: Anne karnında çocuğu tehdit ediyor! Bebekte öğrenme bozukluğuna yol açıyor

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:00

ERÜ Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, hamilelikte kadınları gizli tehlikeye karşı uyardı.

Plastik ve kozmetiklerin halk sağlığı açısından önemini belirten Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, "Özellikle 2000'li yıllardan sonra tüm dünya genelinde okul çağındaki çocukların zekasında ciddi bir düşüş görüldüğü, dahi (zeki) çocuk sayısında da ciddi bir azalma olduğu gözlenmiş ve sebeplerin araştırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu, gıda yoluyla alınan kimyasalların yanı sıra özellikle plastik ve kozmetiklerle bulaşan ve hamilelik sürecinde annenin maruz kaldığı kimyasalların, anne karnındaki bebekte zeka gelişimi üzerinde ciddi sorunlara yol açtığı ortaya konmuştur" diye konuştu.

'BEBEĞİN SİNİR DOKUSUNU BASKILIYOR'

Sezaryen doğumda plastiğe çok fazla maruz kalındığını söyleyen Yıldırım, "Özellikle sezaryen doğumlar, bu plastik maruziyetini arttırıyor. Sezaryen doğum sonucu mecburen çok fazla tıbbi cihaz kullanıldığı, anne sütünün gelmemesiyle de yeni doğan bebekte biberon ve emzik kullanımı bir mecburiyet haline geliyor. Sıklıkla plastik ve kozmetiklerin yapımında kullanılan ve annenin hava, deri ve ağız yoluyla aldığı bu kimyasallar, östrojeni taklit etmek suretiyle anne karnındaki bebeğin sinir dokusunda ve genital organlarında gelişimi baskılamakta, özellikle erkek çocuklarda bu yıkım çok daha belirgin olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR'

Plastiklere maruz kalınması sonrası oluşan kronik hastalıklardan da bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Erkek çocuklarda öğrenme bozukluğu, otizm, hafıza eksikliği, odaklanma ve hiperaktivite gibi sorunlarla kendini belli eden durumlar ortaya çıkmaktadır. Erkek çocuklarda son zamanlarda kriptoşizm denilen testislerin inmemesi, çeşitli organ anomalileri, ileri yaşlarda ortaya çıkan infertilite problemleri temelde anne karnındaki süreçte maruz kalınan kimyasallara bağlanmaktadır. Kız çocuklarında ise ileri yaşlarda erken puberte, psikolojik bozukluklar, erken yaşlarda ortaya çıkan endometriyal ve ovariyal birtakım rahatsızlıklarla seyredebilmektedir" diye konuştu.