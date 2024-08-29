Hangi içki ruh halini nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 19:08

Güncelleme: 29.08.2024 - 19:08

Araştırmalar farklı içki türlerinin insanların ruh hallerini farklı şekillerde etkilediğine işaret ediyor.

Tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan ve 21 ülkeden 30 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre yüksek alkollü içkiler insanı öfkeli ve ağlamaklı yapabiliyor.

Sert içkiler, insanların kendilerini daha çekici hissetmelerine yardımcı oluyor.

Kırmızı şarap ve bira ise bazı insanları rahatlatıyor.

Araştırma kapsamında 18-34 yaş aralığındaki katılımcılara bira, şarap ve sert içkiler verildi ve ne hissettikleri soruldu.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

Kırmızı şarap, beyaz şaraba göre daha fazla uyku getiriyor.

Katılımcılar kırmızı şarap ve bira içerken kendilerini rahat hissettiklerini söyledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı sert içki içtiklerinde kendilerini daha çekici bulduklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 50'den fazlası sert içkinin kendilerine enerji ve güven verdiği ifade etti.

Ancak çalışmaya katılan her üç kişiden biri yüksek alkollü içki içtiklerinde kendilerini "daha agresif" hissettiklerini söyledi.

Sert içki tüketimi, diğer tüm içki türlerine kıyasla, daha fazla agresiflik, rahatsızlık ve ağlamaklı olma haliyle ilişkilendiriliyor.

Tüm alkollü içkiler, erkeklerde kadınlara kıyasla saldırganlık duygusunu daha fazla ortaya çıkarıyor.

Araştırmayı yapan uzmanlar, hangi içki türünün insanları nasıl etkilediğini tespit ettiklerini ama bunun nedenlerini henüz bilmediklerini söylüyor.

Uzmanlar, içki türününün yanı sıra içkinin tüketildiği ortamın da ruh halinde etkili olduğunu vurguluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), haftada en fazla 14 ünite alkol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Yaklaşık 175 mililitrelik altı kadeh şarap 14 üniteye karşılık geliyor.

Uzmanlar aşırı alkol tüketiminin sağlığı olumsuz etkilediğini hatırlatıyor.