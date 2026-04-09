Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hapşırınca burnundan canlı larvalar döküldü: Tıp literatürüne giren korkunç teşhis

9.04.2026 16:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yunanistan'da burnundan canlı kurtçuklar çıktığını fark eden 58 yaşındaki kadının sinüslerinden cerrahi müdahaleyle 10 larva çıkarıldı. Normalde koyunlarda görülen parazitlerin bir insan sinüsünde gelişim aşamasını tamamlaması, tıp literatüründe "ilk kez görülen vaka" olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan'da yaşayan 58 yaşındaki bir kadının yaşadığı sağlık sorunu, tıp dünyasında ezber bozan bir keşfe yol açtı. Haftalarca yüz bölgesinde yoğun ağrı şikayeti çeken talihsiz kadın, şiddetli bir hapşırık sırasında burnundan canlı kurtçuklar döküldüğünü fark edince hastaneye başvurdu.

SİNÜSLERDEN 10 LARVA VE BİR PUPA ÇIKARILDI

Hastanede kulak burun boğaz uzmanları tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahalede, kadının maksiller sinüslerinden 10 adet canlı larva ve bir adet pupa çıkarıldı. İncelenen parazitlerin boylarının 15 ile 20 milimetre arasında değiştiği, bazılarının gelişimini tamamlamak üzere olduğu belirlendi.

Image

KAYNAĞI KOYUN SİNEĞİ

Yapılan DNA analizleri, bu organizmaların normalde koyun ve keçilerin burun boşluklarında parazit olarak yaşayan "koyun sineği" (Oestrus ovis) larvaları olduğunu kanıtladı. Açık alanda çalışan kadının çalışma bölgesinin hemen yanında bir koyun otlağı bulunması, parazitin bulaşma kaynağını da ortaya koydu.

TIP LİTERATÜRÜNDE BİR İLK: İNSAN VÜCUDUNDA EVRİM Mİ?

Bu vakayı dünya tıp literatürüne sokan ve The New England Journal of Medicine'da yayımlanmasını sağlayan temel özellik ise larvaların gelişim süreci oldu. Bilim insanları, şimdiye kadar bu türün bir memeli sinüsünde "pupasyon" (gelişim evresi) aşamasına ulaşamayacağını düşünüyordu.

Uzmanlar, hastanın burun kıkırdağındaki ciddi eğriliğin (deviasyon), larvaların burnu terk etmesini engellemiş olabileceğini ve bu anatomik engelin parazite gelişim süresi tanıdığını tahmin ediyor. Ancak bilim insanları, bu durumun parazit türünün insanlarda yaşam döngüsünü tamamlamaya yönelik evrimsel bir uyum süreci olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor.

İlgili Konular: #Larva #kurtçuk