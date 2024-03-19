Hastalarla karşı karşıya geliyorlar: Hekimlere ‘anket baskısına’ tepki

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı ise sorunlarını çözmek yerine aile hekimine muayene olan yurttaşları arayıp “memnuniyet anketi” yapıyor.

Yoğun hasta yükü içerisinde çalışan aile hekimleri, bir de cari ödemelerin enflasyonun altında ezilmesi nedeniyle var olma mücadelesi veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine yeterli ilgi ve alakayı göstermediğine dikkat çeken Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, bakanlığın sorunları çözmek yerine hastalara yaptığı “memnuniyet anketin”ne dikkat çekti. Aile hekimine muayene olan yurttaşların ALO 182 hattı üzerinden aranarak memnuniyetinin sorulduğunu kaydeden Uğur, “Kişilere, ASM’nin fiziki koşullarından tutun da ASM çalışanlarının güler yüzlü olup olmadığına varana kadar 1 ila 5 arasında puan vermeleri istenmektedir. ALO 182 gibi anlamsız ve gereksiz bir hatla aranarak yurttaşlar şiddete yönlendirilmekte” ifadelerini kullandı.

‘Sonlandırılmalı’

Uğur, “Sağlık okuryazarlığının çok düşük olduğu ülkemizde istediği ilacı yazdıramayan, istediği raporu alamayan, her isteği yerine getirilmeyen kişiler bu puanlamada en düşük notu vereceklerdir. Memnuniyet anketleri, sadece hastaları aile hekimlerine karşı patronlaştırmaktan başka sonuç doğurmaz. Bakanlık, anketi bir an önce sonlandırmalı” diye konuştu.