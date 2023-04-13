'Hastaneleri yıkmayın'
Hastanemi Açın Platformu (HAP), Ankara’daki Dr. Sami Ulus Çocuk ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılmak istenmesini protesto etti. Grup hastane önünde yıkım ihalesinin durdurulması için basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Mine Coşkun okudu.
Coşkun, Etlik Şehir Hastanesi açılırken Ankara’da kapatılmak istenen hastaneleri anımsatarak “Hastanelerimize, kente, sağlığa kâr, rant, piyasa mantığıyla bakmaktan vazgeçmiyorlar. Dr. Sami Ulus ve Onkoloji hastaneleri için ihale 28 Nisan’da, Dışkapı Hastanesi için 8 Mayıs’ta. Şurada seçime bir ay kalmış, yeni seçilecek iktidara hürmet etmek için bile biraz duramıyorlar” dedi.
Coşkun, “Türkiye’de deprem
bölgesinde bu kadar hastane
ve sağlık kuruluşu ihtiyacı
varken neden acil ihaleyi
Ankara’daki, üstelik çalışan ve
daha önce kapatamadığınız
hastaneler için yapıyorsunuz?
Ankara’da yıllardır çürümeye
terk ettiğiniz Türkiye Yüksek
İhtisas, Numune, Fizik
Tedavi, Atatürk Hastanelerini
yenilemiyorsunuz?
Böylece sağlık hizmetlerini
aksatmadan ‘yenileme’ yapmış
olmaz mısınız” diye sordu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak