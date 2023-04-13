'Hastaneleri yıkmayın'

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Açıklamayı Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Mine Coşkun okudu.

Coşkun, Etlik Şehir Hastanesi açılırken Ankara’da kapatılmak istenen hastaneleri anımsatarak “Hastanelerimize, kente, sağlığa kâr, rant, piyasa mantığıyla bakmaktan vazgeçmiyorlar. Dr. Sami Ulus ve Onkoloji hastaneleri için ihale 28 Nisan’da, Dışkapı Hastanesi için 8 Mayıs’ta. Şurada seçime bir ay kalmış, yeni seçilecek iktidara hürmet etmek için bile biraz duramıyorlar” dedi.

Coşkun, “Türkiye’de deprem bölgesinde bu kadar hastane ve sağlık kuruluşu ihtiyacı varken neden acil ihaleyi Ankara’daki, üstelik çalışan ve daha önce kapatamadığınız hastaneler için yapıyorsunuz? Ankara’da yıllardır çürümeye terk ettiğiniz Türkiye Yüksek İhtisas, Numune, Fizik Tedavi, Atatürk Hastanelerini yenilemiyorsunuz? Böylece sağlık hizmetlerini aksatmadan ‘yenileme’ yapmış olmaz mısınız” diye sordu.

