Hatay'da kanalizasyonlar tıkandı: Zehirlenip öleceğiz

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

Depremin büyük bir yıkım yarattığı Hatay’da altyapı sorunları halk sağlığını tehdit ediyor. Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi’nde kanalizasyonun çeşitli noktalardan tıkanması nedeniyle yurttaşlar sağlık sorunları ile karşı karşıya. Gazetemize konuşan ve konteynerde yaşayan G.A, bu sorunun yaklaşık bir aydır sürdüğünü, konuya ilişkin HATSU (Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) yetkililerini her gün aradıklarını ama kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi.

Sızıntıların giderek arttığı ve bazı evler ve konteynerlerin giderlerinden lağım sularının geldiğini söyleyen G.A, “Kokudan konteynerde duramaz olduk. Tüm mahalle olarak zehirlenmekten korkuyoruz. Çözüm bulunmazsa depremde ölmedik, lağım sularından zehirlenip öleceğiz” dedi. Çocuklara sıklıkla enfeksiyon tanısı konulduğunu belirten G.A, “Kimse gelmeyince kendimiz sorunu çözmeye çalıştık ama başaramadık” ifadelerini kullandı.

(Tacettin İnandı)



"TİFO, KOLERA ARTAR"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Tacettin İnandı idrar, dışkı, banyo ve mutfaklarda kullanılan suların sıvı atıklarının düzenli bir biçimde toplanması gerektiğini söyledi. İnandı, “Bölgede sinek ve böcekler ile tifo, kolera, sarılık, ishal ve parazitler gibi vektörle bulaşan hastalıkların sayısında da artış olacaktır. Çok tehlikeli. Bu durum insan psikolojisini de etkiler” dedi.

Tespit edilen alanlarda kanalizasyon altyapısı kurulmasının çok önemli olduğuna değinen Prof. İnandı, şunları kaydetti: “Sorunun çözümü için yeni adımlar atılması gerektiği açıktır. AFAD’ın sorumluluğunda yürütülen bu çalışmaların hızlandırılarak, ivedilikle tamamlanması pek çok hastalığın önlenmesi bakımından çok önem taşır. Kanalizasyon sistemleri ile birlikte içme ve kullanma sularının, atıkların kontrolü de birlikte ele alınması gereken önemli çevresel sorunlar arasındadır.”