Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti: Enkaz görüntüleri herkesi kahretti...

Yayınlanma: 30.06.2023 - 11:38

Güncelleme: 30.06.2023 - 11:38

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu.

Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı Karsu, depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetti.

Yaraların sarılmaya çalıştığı Hatay'a bayram ziyaretine giden Karsu, yıkılan evinin enkazını paylaştı.

DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Depremin ardından hem yurtdışında hem yurtiçinde yardım kampanyalarına katılan Karsu, Hatay'a giderek akrabalarını ziyaret etti.

Yıkılan evlerin enkazında dolaşan şarkıcı, depremden kurtulan ailesiyle zaman geçiren Karsu, yapılan yardım kampanyalarına da katılmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, aynı zamanda Hatay'da karşılaştığı hayranlarıyla zaman geçirerek şarkı söyledi.

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ HERKESİ ÜZDÜ

Öte yandan Karsu'nun 2018 yılında çektiği görüntülerle şimdiki enkazları paylaşması herkesi derinden etkiledi. Sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karsu, kuzenleriyle Hatay usulü çiğköfte de yapmayı ihmal etmedi.