Hava kirliliği ve böcek ilaçları Parkinson riskini artırıyor

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:12

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:12

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, hava kirliliği, böcek ilaçları ve çözücülere maruz kalmanın Parkinson hastalığına maruz kalma ihtimalini artırdığını belirtti.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Talip Asil, hastalığın erkeklerde kadınlara oranla daha fazla rastlandığını ve görülme sıklığının son 25 yılda yaklaşık iki katına çıktığını kaydetti.

Asil, bilinenin aksine Parkinson hastalığının sadece titreme ve hareketlerde azalmaya yol açmadığını uyku bozuklukları, yaygın vücut ağrıları gibi motor bulguların yanında birçok sağlık sorununa da neden olduğunu aktardı.

Semptomlar arasında titreme, ağrılı kas kasılmaları ve konuşma zorluğu bulunduğu bilgisini paylaşan Asil, hastalığın yüksek oranda sakatlığa ve bakım ihtiyacına neden olduğuna değindi.

Asil, belirtilerin genellikle hafif olduğunu ve hayatı çok etkilemediğini ancak hastalığın seyrinin zamanla kötüleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastalık genellikle yaşlı kişilerde görülür ancak daha genç kişiler de etkilenebilir. Erkekler kadınlardan daha sık etkilenir. Parkinson hastalığının görülme sıklığı son 25 yılda yaklaşık iki katına çıktı. Küresel tahminler Parkinson hastalığı olan 8,5 milyondan fazla birey olduğunu göstermektedir. Güncel tahminler, 2019'da Parkinson hastalığının 5,8 milyon sakatlık ayarlı yaşam yılı (DALY) ile sonuçlandığını, bu özürlülük oranının 2000'den bu yana yüzde 81'lik bir artış gösterdiğini ve yılda 329 bin ölüme neden olduğunu, ölüm oranında da 2000'den bu yana yüzde 100'den fazla bir artış olduğunu gösteriyor."

Asil, ailesinde hastalık öyküsü olan kişilerin daha riskli grupta yer aldığına dikkati çekerek, "Hava kirliliğine, böcek ilaçlarına ve çözücülere maruz kalma Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırabilir. Hastalığın kesin tedavisi bulunmuyor ancak terapiler ve ilaçlar semptomları azaltabilir." ifadelerini kullandı.