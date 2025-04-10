Uzmanı uyardı: Parkinson genç yaşta da görülebilir

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:41

Güncelleme: 10.04.2025 - 10:41

Dünya Parkinson Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Güven Çayyolu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümünden Uzmanı Dr. Makbule Deniz Borucu, toplumda hastalığa dair bilinen yanlışlara dikkat çekti. Borucu, “Parkinson hastalığı yalnızca ellerde titreme ile kendini göstermez. Harekette yavaşlama, yüz mimiklerinde azalma, küçük adımlarla yürüme ve koku alma duyusunun azalması gibi belirtilerle de başlayabilir. Parkinson hastalığının sadece ileri yaşlara özgü bir hastalık olarak algılanması yanıltıcıdır. Halk arasında yaşlılıkla özdeşleştirilen bu hastalık, genç yaşlarda da görülebilir. Özellikle erken evrede göz ardı edilen belirtiler, tanının gecikmesine ve hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor” diye konuştu.

Tedavi sürecinin başarısının tanı konulan evreyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Borucu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastalığın tamamen iyileştirilmesi mümkün olmasa da erken dönemde başlanan tedavi ve yaşam tarzı düzenlemeleri sayesinde hastalığın seyri yavaşlatılabiliyor ve kişinin yaşam kalitesi korunabiliyor. Hastalık yalnızca fiziksel etkilerle sınırlı kalmamaktadır. Parkinson hastaları zamanla sosyal çevrelerinden uzaklaşabiliyor. Hem psikolojik hem de sosyal destek bu süreçte büyük önem taşıyor. Yakınlarının desteği, tedavinin önemli bir parçasıdır."