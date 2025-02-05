Cilt sağlığını bozuyor, erken yaşlanmaya sebep oluyor: Stresin sebep olduğu 6 cilt hastalığı

2. SEDEF HASTALIĞI (PSORİASİS)

Sedef hastalığı, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu cilt hücrelerinin normalden daha hızlı yenilenmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Stres, bu hastalığın alevlenmesine neden olan en önemli tetikleyicilerden biridir.

Nasıl önlenir?

Stres seviyesini düşürmek için yoga ve spor gibi rahatlatıcı aktiviteler yapın.

Doktor kontrolünde cilt bariyerini güçlendiren kremler kullanın.

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturun.