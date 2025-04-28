Havalar ısındı, kene korkusu başladı: Erken belirti hayat kurtarıyor

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:50

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:51

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte uzmanlardan kene tehlikesine karşı uyarılar geldi. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, özellikle açık alanlarda ve kırsal bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"KAPALI KIYAFETLER GİYİN, KONTROLLERİ AKSATMAYIN"

Kene ısırığıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Toker, "Bu virüs, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde kırsal kesimlerde ve hayvancılıkla uğraşılan alanlarda görülüyor. Nisan ayının ikinci yarısından itibaren haziran ve temmuz aylarına kadar vaka sayıları artıyor. Açık alanlarda kapalı kıyafetler giyilmeli, hayvan bakımı sırasında çıplak elle temas edilmemeli ve eldiven kullanılmalı. Piknik dönüşlerinde koltuk altı, kasık bölgesi, kulak ve boyun arkası gibi bölgelerde kene kontrolü yapılmalı. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda bu kontrollerin düzenli olması çok önemli" dedi.

"ATEŞ, MORLUK VE KANAMAYA DİKKAT"

Kene temasında panik yapılmadan sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Toker, "Kene çıkarıldıktan sonra 2-3 gün içinde ateş yüksekliği, vücutta morluklar veya diş eti kanaması gibi düzensiz kanama belirtileri görülürse mutlaka sağlık kuruluşuna yeniden başvurulmalı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi günümüzde her zaman ölümcül seyretmese de, ciddi vakaların yaşandığını unutmamak lazım. Erken teşhis ve hastane gözetiminde destek tedavi ile hastaların sağlık durumları kontrol altına alınabiliyor" diye konuştu.