Havalar ısınıyor, vakalar artıyor: Uzmanlardan çocuklarda 'yaz ishali' uyarısı!

Yaz mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, çocukların açık havada ve toplu kullanım alanlarında geçirdiği süre uzadı. Bu durum, çocukluk çağında sıkça görülen ve halk arasında "yaz ishali" olarak bilinen mide-bağırsak enfeksiyonlarını da beraberinde getirdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Dikdur, mevsimsel olarak artış gösteren bu salgına karşı ebeveynlere hayati uyarılarda bulundu ve tedavide sıkça yapılan "antibiyotik" hatasına dikkat çekti.

HAVUZ, DENİZ VE PARKLAR GİZLİ TEHLİKE SAÇIYOR

Yaz aylarında enfeksiyonların yayılma hızının arttığını belirten Uzm. Dr. Harika Dikdur, hastalığın temel bulaş kaynaklarının iyi yıkanmamış gıdalar ve hijyenik olmayan ortak kullanım alanları olduğunu ifade etti. Dr. Dikdur, bulaş zincirini şu sözlerle özetledi:

"Yaz dönemi geliyor ve havalar ısınıyor. Bu dönemde en sık karşılaşacağımız enfeksiyonlardan biri çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonu. Yazın bu hastalığın artma sebebi, toplu alanlarda daha fazla bir araya gelmek. Havuz, deniz gibi toplu girilen sulardan kapılan mikroplar, içme sularında ya da iyi yıkanmamış gıda ürünleri ile birlikte viral enfeksiyonları daha sık görüyoruz. Parklarda çocukların aynı oyuncaklara veya yerlere dokunması, ardından ellerini ağızlarına götürmesi de bu enfeksiyonların bulaşmasında son derece etkili oluyor."

"KUSMA VE İSHAL BİRLİKTEYSE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN"

Hastalık seyrinde ebeveynlerin panik yapmaması ancak belirtileri yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Dikdur, kusma ve ishalin eş zamanlı görülmesi durumunda zaman kaybedilmeden bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

TEDAVİNİN YÜZDE 99'UNDA ANTİBİYOTİK GEREKLİ DEĞİL

Yaz ishallerinin tedavisinde en büyük yanılgılardan birinin bilinçsiz antibiyotik kullanımı olduğunu belirten Dr. Harika Dikdur, doğru tedavi yöntemleri hakkında şu kritik bilgileri paylaştı:

"İshal salgınlarında en önemli konu; çocukta kusma ve ishal varsa mutlaka bir çocuk doktoru hastayı görmeli. Bu enfeksiyonlar genellikle virüs kökenlidir. Bu nedenle hastalığın tedavisi aslında bir destek tedavisidir. Vakaların yüzde 99’unda antibiyotik kullanımı gerekli değildir ve hatta zararlıdır. Eğer çocukta sıvı kaybı varsa, bunu dengelemek için damar yolundan sıvı desteği (serum) sağlarız. Bunun yanı sıra probiyotik kullanırız. Bazı özel vakalarda ise çinko destekleri ile vücudun sıvı-elektrolit dengesini yeniden sağlarız."

Uzmanlar, yaz aylarını sağlıklı geçirmek adına çocuklara sık sık el yıkama alışkanlığının hatırlatılmasını, dışarıda tüketilen gıdaların hijyeninden emin olunmasını ve havuz sularının yutulmaması konusunda çocukların bilinçlendirilmesi gerektiğini önemle hatırlatıyor.