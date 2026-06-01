Havuz ve deniz mevsiminde gizli tehlike: Uzmanı 'yüzücü kulağı' enfeksiyonuna karşı uyardı

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte havuz ve deniz sezonu açıldı ancak nemli ortamlar kulak sağlığını tehdit ediyor. Yaz aylarında dış kulak yolu enfeksiyonlarında (otitis eksterna) gözle görülür bir yükseliş yaşandığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cenk Evren, halk arasında "yüzücü kulağı" olarak bilinen bu rahatsızlığa karşı vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Evren, özellikle kulakta uzun süre su kalmasının ve dış kulak yolunun tahriş edilmesinin enfeksiyonu hızlandırdığını vurguladı.

ŞİDDETLİ KULAK AĞRISI İLK BELİRTİLERDEN BİRİ OLABİLİR

Yüzücü kulağında rahatsızlığın genellikle hafif bir kaşıntı hissiyle başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Cenk Evren, enfeksiyonun ilerleyen safhalarındaki belirtileri şu sözlerle aktardı:

"Enfeksiyon ilerledikçe kulak ağrısı belirgin şekilde artıyor. Kulak kepçesinin çekilmesi veya kulak önündeki kıkırdak bölgeye basılmasıyla ağrı hissedilmesi en önemli bulgulardandır. Kulakta dolgunluk hissi, işitmede azalma ve akıntı da görülebilir. İleri vakalarda ağrı yüz ve boyun bölgesine yayılır; ateş ve lenf bezlerinde şişlik gibi belirtiler de tabloya eşlik eder. Bazı hastalarda ağrı özellikle gece saatlerinde şiddetlenir. Kulak kanalındaki ödem nedeniyle geçici işitme kayıpları yaşanabilir."

ŞEKER HASTALARI VE KULAKLIK KULLANANLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Hastalığın bazı risk gruplarında çok daha agresif seyredebileceğini belirten Evren; şeker hastaları, işitme cihazı kullananlar ve dış kulak yolunda egzama veya sedef gibi cilt hastalığı bulunan bireylerin çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kulak temizleme çubuklarının yarattığı tehlikeye de değinen Prof. Dr. Evren, "Kulak kanalının sık temizlenmesi veya sert cisimlerle karıştırılması enfeksiyon gelişimini kolaylaştırır. Kulak kiri, sanılanın aksine kulak kanalını koruyucu bir görev üstlenir. Ayrıca dalış sporlarıyla uğraşanlar, uzun süre kulaklık kullananlar ve nemli çalışma ortamlarında bulunan kişilerde de bu enfeksiyon daha sık görülür" dedi.

"BELİRTİLER AZALSA BİLE TEDAVİYİ YARIDA BIRAKMAYIN"

Dış kulak yolu enfeksiyonlarında tedavinin kişiye ve hastalığın şiddetine göre planlandığını belirten Prof. Dr. Cenk Evren, tedavi sürecine dair şu uyarılarda bulundu:

Doğru İlaç Kullanımı: Kulak kanalının temizlenmesi ve uygun kulak damlalarının kullanılması tedavinin temelini oluşturur. Duruma göre ağrı kesiciler veya ağızdan alınan ilaçlar da eklenebilir.

Erken Bırakma Tehlikesi: İlaçların önerilen süre boyunca düzenli kullanılması şarttır. Belirtiler hafiflese veya tamamen azalsa bile tedavi erken bırakılmamalıdır.

Kuru Tutma Kuralı: Enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi ve tekrarlamaması için kulağın kesinlikle kuru tutulması gerekir.

KULAK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BU HATALARDAN KAÇININ!

Prof. Dr. Cenk Evren, yaz aylarını kulak ağrısı çekmeden atlatabilmek için alınabilecek basit ama etkili önlemleri sıralayarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yüzme veya duş sonrasında kulakta kalan suyun mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Kulak kanalına pamuklu çubuk, toka veya benzeri yabancı cisimler kesinlikle sokulmamalıdır. Özellikle yüzme sonrasında başın yana eğilerek kulakta kalan suyun doğal yolla boşaltılması faydalıdır. Kulaklar temiz bir havlu ile dışarıdan nazikçe kurulanmalıdır. Kulak ağrısı, akıntı veya işitme azalması gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmalıdır."