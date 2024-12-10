'Hediye alma zorunluluğu bireylerde kaygı ve suçluluk hissini tetikleyebilir'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:10

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:10

Yeni yılın yaklaşması, çoğu bireyde toplumsal baskılar ve beklentiler doğrultusunda kaygı ve stres yaratabiliyor. Psikolog Buse Şimşek, yılbaşı dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, yılbaşının toplumsal olarak neşe, mutluluk ve başarı beklentileriyle ilişkilendirilmesinin, birçok kişiyi kendisiyle ve hayatıyla ilgili sorgulama sürecine soktuğunu belirtti. Bu durumun, duygusal yük ve stres kaynağı olabileceğine dikkat çekti.

YENİ YIL KARARLARI VE HEDEFLER



Yeni yılın, bireylerin hayatlarında kontrol sahibi olduklarını hissetmelerine yardımcı olduğuna dikkat çeken Psikolog Şimşek, “Yeni yıl kararları, geçmiş yılın değerlendirilip yeni hedefler belirlenmesine olanak tanır. Özellikle zor bir yıl geçirenler için yeni başlangıçlar umut ve motivasyon kaynağı olabilir” dedi. Ancak, yılbaşı dönemi her zaman olumlu duygular oluşturmayabilir. Gerçekçi olmayan hedefler ve başarısızlık korkusu, kaygı ve stres yaratabilir. Mükemmeliyetçi bireylerde ise anksiyete ve motivasyon kaybına neden olabilir.

SOSYAL MEDYA VE YALNIZLIK



Şimşek, sosyal medyanın, "mutlu olma" ve "başarıyı kutlama" temalarını sürekli vurgulayarak kişiler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Yalnız yaşayan bireylerin bu dönemde yalnızlık hissinin derinleşebileceğini, kayıp yaşamış kişilerin ise yılbaşı sürecinin, yaşadıkları kaybı yeniden tetikleyebileceğini söyledi.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE KAYGI



Yılbaşı dönemi, ekonomik olarak tüketim beklentilerinin arttığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Psikolog Buse Şimşek, hediye alma zorunluluğu ve kutlamaların maliyeti gibi faktörlerin, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan bireylerde kaygı ve suçluluk hissini tetikleyebileceğini belirtti. Yılbaşı, aynı zamanda bireylerin geçmişlerini sorgulayıp geleceğe dair planlar yaptığı bir dönemdir. Bu süreç, kariyer, ilişkiler ve kişisel gelişim gibi konularda değişim isteği doğurabilir. Ancak, hem motivasyon hem de kaygı yaratabilir.

YILBAŞI DÖNEMİNİ SAĞLIKLI YÖNETMEK İÇİN İPUÇLARI



Şimşek, yılbaşı dönemi boyunca olumlu etkileri artırmak ve olumsuz duyguları en aza indirmek için şu önerilerde bulundu:

Kendinize şefkatli olun ve gerçekçi hedefler belirleyin.

Geçen yılın öğrettiklerine odaklanın.

Sosyal medyanın üzerinizdeki etkisini kontrol edin.

Ekonomik planlama yapın ve sosyal bağlantılara öncelik verin.

Baş edemediğiniz noktalarda destek alın.

Şimşek, yılbaşının geçmişi geride bırakıp yeni hedefler belirleme fırsatı sunduğunu vurguladı ve “Bu dönemi bir baskı aracı olarak görmek yerine fırsat olarak değerlendirmeliyiz” diye ekledi.