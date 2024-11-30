Gülşen'den 34 yaşına giren Edis'e duygusal kutlama: 'Varlığın en büyük hediye'

Şarkıcı Edis, 28 Kasım'da 34 yaşına bastı. Gülşen de yakın dostunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Gülşen'den 34 yaşına giren Edis'e duygusal kutlama: 'Varlığın en büyük hediye'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 12:48

Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Edis Görgülü, 28 Kasım'da 34. yaş gününü kutladı. Şarkıları ve sahne şovlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü popçuya, yakın dostu Gülşen'den anlamlı bir doğum günü mesajı geldi.

Gülşen, sosyal medya hesabından Edis ile bir fotoğraf paylaşarak şu duygusal notu yazdı:

“Varlığın en büyük hediye, mutluluk bu dünyaya. En çok da bana. Bunu sürekli kutlamalıyız. Ya olmasaydın’ı düşünemem bile. İyi ki doğdun mamasitam.”

Bu içten mesaj, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Edis ve Gülşen, 2020 yılında "Nirvana" adlı şarkıyı birlikte seslendirmiş ve müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı. İkilinin bir diğer iş birliği ise Serdar Ortaç'ın "Sor" adlı parçasında gerçekleşti. "Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 2" albümü için düet yapan Edis ve Gülşen, şarkının klibinde de birlikte rol aldı.


Etiketler: #Gülşen #Edis #Doğum günü

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