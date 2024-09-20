Hekim Birliği: ‘Sağlıkta şiddet uygulayanlar da kara listeye alınmalı’

Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:52

Güncelleme: 20.09.2024 - 13:52

Bir yolcunun kabin ekibine hakaret etmesi sonrası kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmesi uygulamasını örnek gösteren Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Gökhan Doğramacı, sağlık çalışanlarının da benzer şekilde korunması gerektiğini vurguladı. Doğramacı, "Bir yolcu uçuş güvenliğini riske attığında kara listeye alınıyorsa, sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet uygulayan kişiler de aynı yaptırımla karşılaşmalıdır. Daha fazla hekimimizi kaybetmek istemiyoruz" dedi. Doğramacı; Sağlık Bakanlığı'ndan bu uygulamanın bir an önce yürürlüğe girmesini talep ederek, "Sağlık teröristleri de yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır" ifadelerini kullandı. "Daha fazla hekim kaybetmek istemiyoruz" diyen Doğramacı, "Kara liste kapsamında bu faillere randevu ve SGK kısıtlamaları gibi idari yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi.

