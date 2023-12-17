Hekim Birliği Sendikası'ndan 'Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans' çalıştayı
Hekim Birliği Sendikası, her geçen gün artan sağlıkta şiddet vakalarına çözüm bulmak amacıyla dün “Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans” çalıştayında bir araya geldi. Çalıştayda hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumsal farkındalığı arttırmak üzere yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Medyanın sağlıkta şiddetin önlenmesindeki önemine de vurgu yapılan çalıştayın önemli konu başlıkları arasında, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları esnasındaki kriz yönetimi, şiddet olaylarına doğru müdahale, personel eğitimleri, şiddet mağdurlarına yönelik toplumsal katılım konuları yer aldı.
Çalıştayda oluşturulan grupların sunumlarında ise sağlık çalışanlarının mevcut kapasitelerinin artılması gerektiğine, iş bırakma haklarının olduğuna ve buna ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi gerektiğine değinildi. Sağlıkta şiddetin kanıksandığı uyarısı yapılarak hastane polislerinin sayısının arttırılmasının gerekli olduğuna, aile sağlığı merkezlerinde polis bulunmadığına dikkat çekildi.
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