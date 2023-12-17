Hekim Birliği Sendikası'ndan 'Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans' çalıştayı

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Medyanın sağlıkta şiddetin önlenmesindeki önemine de vurgu yapılan çalıştayın önemli konu başlıkları arasında, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları esnasındaki kriz yönetimi, şiddet olaylarına doğru müdahale, personel eğitimleri, şiddet mağdurlarına yönelik toplumsal katılım konuları yer aldı.

Çalıştayda oluşturulan grupların sunumlarında ise sağlık çalışanlarının mevcut kapasitelerinin artılması gerektiğine, iş bırakma haklarının olduğuna ve buna ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi gerektiğine değinildi. Sağlıkta şiddetin kanıksandığı uyarısı yapılarak hastane polislerinin sayısının arttırılmasının gerekli olduğuna, aile sağlığı merkezlerinde polis bulunmadığına dikkat çekildi.