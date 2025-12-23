Hekimler arası 'ücret eşitsizliği' yargıya taşındı: 'Yalnızca ücret davası değil, meslek itibarının savunulması'

DİŞHEK-SEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım, uzman diş hekimleri ile uzman tıp hekimleri arasında uzun süredir devam eden haksız ücret farklarına karşı Danıştay’da dava açtıklarını duyurdu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada uzman diş hekimleri ile uzman tıp hekimlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında aynı hizmet sınıfında, aynı hukuki statüde ve aynı “uzman” kadro unvanıyla kamu hizmeti yürüttüğünü vurguladı. Buna rağmen bazı ödeme kalemlerinde hiçbir makul ve nesnel gerekçe olmaksızın farklı katsayılar uygulandığını belirtti.

“Uzman diş hekimleri ile uzman tıp hekimleri aynı hizmet sınıfında, aynı kariyer basamağında ve aynı uzman unvanına sahiptir. Ancak mevzuatta açık ve kabul edilemez bir mali ayrım yapılmaktadır” diyen Yıldırım; ek gösterge, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, DSSO, taban ödeme ve teşvik tavan oranı gibi bazı haklarda eşitlik sağlanırken; temininde güçlük zammı, özel hizmet tazminatı, teşvik ek ödeme katsayısı ve fazla mesai ücretlerinde ciddi eşitsizlikler bulunduğunu ifade etti.

"MALİ AYRIM YAPILAMAZ"

Açıklamada, uzman tıp hekimleri için temininde güçlük zammının 1600, uzman diş hekimleri için ise 1300 olarak belirlendiğini; özel hizmet tazminatının uzman hekimlerde yüzde 180 iken uzman diş hekimlerinde yüzde 145’te kaldığını; teşvik ek ödeme katsayısının uzman hekimlerde 3, uzman diş hekimlerinde 1,5 olarak uygulandığını hatırlattı. Fazla mesai ödemelerinde de benzer bir fark bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, bu farklılıkların hukuka açıkça aykırı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Aynı kadro unvanına sahip personel arasında mali ayrım yapılamaz. Kadro unvanına bağlı haklar ancak kanunla ve nesnel gerekçelerle farklılaştırılabilir. Görev, yetki, sorumluluk ve risk açısından hiçbir objektif fark yokken yapılan bu seçmeci düzenlemeler, Anayasa’nın eşitlik ilkesini, 657 sayılı DMK’yı, Danıştay içtihatlarını ve Anayasa Mahkemesi kararlarını açıkça ihlal etmektedir.”

"YALNIZCA BİR ÜCRET DAVASI DEĞİL"

Yıldırım, devletin bir ödeme kaleminde uzman diş hekimlerini “eşit hekim” olarak kabul ederken başka bir kalemde daha düşük katsayılı bir statüye indirgemesinin idarenin takdir yetkisinin keyfi kullanımı anlamına geldiğini vurguladı. DİŞHEK-SEN olarak taleplerinin net olduğunu ifade eden Yıldırım, uzman diş hekimleri ile uzman tıp hekimlerinin tüm ödeme kalemlerinde eşit statüde değerlendirilmesi, keyfi farklılık yaratan düzenlemelerin iptali ve yürütmenin durdurulması için yargı yoluna başvurduklarını açıkladı. “Bu dava yalnızca bir ücret davası değildir,” diyen Yıldırım, “Bu mücadele meslek itibarının, uzmanlığın değerinin ve kamu hizmetinde adalet ilkesinin savunulmasıdır” ifadelerini kullandı.