Hematologlar tedavi yöntemlerini Antalya'da masaya yatırdı: Sağlıklı bireylere 'donör olun' çağrısı

Türk Hematoloji Derneği (THD) "18. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi"ni Antalya’da düzenledi. Dernek başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap ve dernek üyeleri dün kongreye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tedavilere ilişkin konuşan Mehtap, CAR-T hücre tedavisini anlattı. Mehtap, bir kişinin T hücrelerinin (bir tür beyaz kan hücresi) genlerini değiştirerek kanser hücrelerine saldırmalarını sağlayan hücre temelli bir gen tedavisi olan CAR-T hücre tedavisinin özellikle diğer tedavilerin işe yaramadığı zor tedavi edilen bazı kan kanserlerinde güçlü bir seçenek olabileceğini söyledi. Söz konusu tedavide en önemli sorunun yüksek maliyet ve teknolojiye ulaşım olduğunu kaydeden Mehtap, tedavinin önümüzdeki yıllar içerisinde giderek yaygınlaşacağını ifade etti. Geçen yıldan itibaren CAR-T tedavisi uygulamasının Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde başladığını anımsatan Mehtap, tedavinin Mart ayı itibarıyla Türkiye'de de üretilebilir duruma geldiğini belirtti.

'TEDAVİLER GELİŞİYOR'

Derneğin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. İnci Alacacıoğlu ise tedavideki güncel konulara değindi. Hücresel tedavilerin hızlı geliştiğine dikkat çeken Alacacıoğlu, "Tedavi belki raftan alınıp hastanın doğrudan ulaşabileceği bir hal alacak. Belki de gelecekte kemoterapisiz tedavilere olacak. Doğru hasta seçimi ve tedaviye erken erişim sayesinde önümüzdeki yıllarda çok daha fazla hasta uzun süreli yaşama kavuşacak" dedi.

SAĞLIKLI BİREYLERE DONÖRLÜK ÇAĞRISI

Dernek genel sekreteri Prof.Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu da allojeneik kök hücre naklinden söz etti. Söz konusu nakilde ilk gerekliliğin uygun donör bulunması olduğunu ifade ederek sağlıklı bireylere kök hücre donörü olma çağrısı yaptı.

Dernek saymanı ve kongre sekreteri Prof.Dr. Oral Nevruz ise geçen yıla ilişkin verileri paylaştı. 2025 yılında bin 681 allojeneik, 2 bin 534 otolog nasıl sayısına ulaşıldığını söyleyen Nevruz 110 yabancı hastaya da nakil yapıldığını duyurdu. Nevruz, gelecek yıllarda sayının artacağını da öngördüklerini açıkladı.

'BAŞVURU OLMUYOR'

Öte yandan geçen yıllarda yaşanan hematolog sayısının azalması durumuna ilişkin konuşan THD Başkanı Mehtap, "Hematoloji çok emek istiyor. Yoğun bir branş. Hekimin kendini adaması lazım. Her dönem kadro açıyoruz, başvuru olmuyor.Tercih konusunda daha idealist hekimler başvuruyor. Bir dönem hematolog sayısı azalmıştı. Şu an yeni arkadaşlarımızın da gelmesiyle biraz ilerleme kaydedildi" dedi.

'SAYIMIZ YETERLİ DEĞİL, ARTMALI'

THD Saymanı Oral Nevruz Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Hematolojinin eğitim sürecinin uzun ve ağır olduğunu söyleyen Nevruz, "Bu yüzden pek tercih edilmiyor ancak son iki yılda bunu biraz aştık. Halen yeterli değil. Gerçekten sayılarımızın daha çok artması gerekiyor. Hematoloji ülkemizde uluslararası standartlarda hizmet veren bir branş. Doktor arkadaşlarımızın bu alana yöneltilmesi gerekiyor. Bu konuda çabalıyoruz" ifadeleri kullandı.