‘HPV aşısı sadece kadınları değil erkekleri de koruyor’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Günakan, HPV aşısı ile rahim ağzı kanserlerinin yok olma noktasına gelen ülkelerin olduğunu söyledi. Doç. Dr. Günakan, “Bugüne kadar 200’den fazla HPV tipi tanımlanmıştır. Bunların büyük kısmı vücut tarafından bağışıklık sistemiyle kendiliğinden temizlenir ve herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Ancak bazı HPV tipleri rahim ağzı (serviks) hücrelerinde kalıcı enfeksiyon oluşturarak zaman içinde hücresel değişikliklere ve tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine neden olabilir. Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde tarama çok etkilidir ki her iki tarama yöntemi de keşfedildiğinde Nobel sağlık ödülü almıştır. Her iki tarama testi de rahim ağzından alınan sürüntüler ile yapılmaktadır. Pap smear testi alınan örnekteki hücrelerdeki anormal hücre olup olmadığını değerlendirdiğimiz mikroskobik tekniğe dayalı yöntemdir. HPV tarama testi ise bu sürüntüde HPV virüsü bulunup bulunmadığını gösterir. Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95’ten fazlasında HPV virüsü izole edilmiştir. Bu nedenle şu anda daha önde olan tarama yöntemi budur. Pap smear testi sonucu normal olduğunda senelik olarak uygulanırken, HPV testi 3 senede bir, her ikisi beraber uygulanırsa (ko-test) 5 senede bir uygulanabilir. Pozitif sonuçlar çıkması durumunda ek ileri tetkikler yapılması gerekebilir” diye konuştu.

‘PENİS VE ANÜS KANSERLERİNDE ETKİLİ’

Güncel aşılamada 9’lu aşı 15 yaş altı 2 doz, 15 yaş üzerinde 3 doz olarak önerildiğini belirten Doç. Dr. Emre Günakan cinsiyet ve yaş bazında aşılanmanın önemine ilişkin şunları söyledi:

“En önemli mesajımız aşılanmadır. Bu yolla Avustralya gibi bazı ülkelerde rahim ağzı kanseri yok olma aşamasına gelmiştir. Ülkemiz gibi HPV aşısının henüz rutin politikaya girmediği ülkeler için de tarama testlerini ve jinekolojik kontrolleri düzenli yaptırmayı mutlaka öneriyoruz. Toplumsal farkındalık ve hareket bu kanserlerin yok edilmesinde kritik önemdedir. Çocukluk çağından itibaren aşılamanın planlanması, yine bu dönemde okul eğitimlerinin planlanması, dernekler ve devlet eliyle yapılan bilgilendirme kampanyaları süreci kolaylaştıracaktır. Bunun yanında sadece kadınların değil erkeklerin de aşılanabildiğini ve erkeklerde görülen penis ve anüs kanserlerinin, siğillerin de azaltılabileceğini belirtmek toplumsal katılımı artıracaktır.”