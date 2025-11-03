İç organları göğüs boşluğuna dolan bebek, başarılı ameliyatla hayata tutundu

Doğuştan diyafram fıtığı teşhisi konulan ve iç organları göğüs boşluğuna dolan bebek, başka bir hastaneden 53 günlükken solunum sıkıntısı nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde, diyaframın sağ tarafında geniş bir delik olduğu belirlendi. Karaciğer, kalın ve ince bağırsakların bir kısmı göğüs boşluğuna geçerek akciğerleri sıkıştırdı ve bebekte ciddi solunum yetmezliğine neden oldu. Bunun üzerine yapılan başarılı operasyonla bebek sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastanın hayatını tehdit eden bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Hastamız bize başka bir merkezden sevk edildi. Geldiğinde 53’üncü günündeydi ve ciddi solunum sıkıntısı vardı. Yaptığımız tetkiklerde, sağ tarafta doğumsal bir diyafram hernisi tespit ettik. Bu tür vakalar genellikle sol tarafta görülür, ancak hastamızda çok nadir olarak sağ taraftaydı. Diyaframda büyük bir delik vardı, bu nedenle iç organların çoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamlayarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda hastamız taburcu ediliyor" dedi.

Ameliyat sonrası süreci yöneten Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ise, "Bebeğimiz doğduğunda 53 günlükken bize sevk edildi. Göğüs boşluğuna dolan iç organlar, akciğerlere ciddi baskı yapıyordu. Bu nedenle solunum cihazı desteğiyle takip ettik. Ameliyat sonrası dönemde pulmoner basınç artışlarını izledik, tedavilerini uyguladık ve yavaş yavaş solunum desteğinden ayırdık. Şu anda bebeğimiz beslenmeye geçti ve taburcu olma aşamasında" diye konuştu.

Ameliyatın ardından bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Berra Tekin ise "Kızım, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ameliyat oldu. Fikret hoca, Mustafa hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şükür kızım daha iyi. Nefesini topladı, nefes alabiliyor. Bugün de taburcu oluyoruz" ifadelerini kullandı.