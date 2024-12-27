İdrar rengi neden değişir ve ne anlama gelir?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:45

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:45

Üroloji Kliniği’nde görev yapan Opr. Dr. Ümit Yıldırım, erkeklerde yaşla birlikte sık görülen ve "sessiz prostat" olarak adlandırılan iyi huylu prostat büyümesinin, sık idrara çıkma, kesik kesik işeme, idrar akışında azalma ve tam boşalamama hissi gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini belirtti. Özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde prostat dokusundaki büyümenin daha belirgin hale geldiğine dikkat çeken Yıldırım, düzenli üroloji kontrollerinin önemine vurgu yaptı.

İDRAR RENGİ, VÜCUTTAKİ SU DENGESİNİ GÖSTERİYOR

Dr. Yıldırım, idrar renginin vücutta yeterli sıvı alımının en iyi göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

“İdrarınızın beyaz renk olması yeterli sıvı aldığınız anlamına gelir. Örneğin, klimalı bir ortamda terlemeden 1 litre su içerseniz idrarınız beyaz gelir. Ancak sıcak bir ortamda, deniz kenarında çok terlersiniz ve 5 litre su içseniz dahi idrarınız sarı olabilir. Bu durumlarda idrarın rengine dikkat etmek önemlidir. Yani sıvı alımını mevsime göre belirlemek doğru değil; idrar rengini kontrol ederek hareket etmek daha sağlıklı.”

MESANE TAŞINA DİKKAT

Opr. Dr. Yıldırım, 81 yaşındaki bir hastanın tedavi sürecinden bahsederek mesane taşlarının ciddiyetine dikkat çekti. Hastanın yapılan tetkiklerinde mesanesinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde bir taş tespit ettiklerini belirten Yıldırım, “Mesane taşının nedeni, hastanın yeterli miktarda idrarını boşaltamamasıydı. Kapalı ameliyat yöntemiyle hastanın mesane taşını ve prostatını aldık. Ameliyat sonrası bir gün içinde taburcu ettik. Taş oldukça ilginçti, yıldız gibi her taraftan kol atmış bir yapıdaydı” dedi.

Dr. Yıldırım, özellikle yaşlı hastalarda düzenli kontrollerin ve erken müdahalenin, benzer sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.