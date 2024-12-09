İdrarda Kanama: Mesane kanseri belirtisi olabilir mi?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:26

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, mesane kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, kanama, idrar kaçırma ve ani sıkışma gibi şikayetlerle ortaya çıkan hastalıkta erken teşhis ve tedavinin hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

SİGARA MESANE KANSERİNDE TEMEL RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ

Mesane kanserinin nedenleri arasında genetik yatkınlık, sigara kullanımı, kronik iltihaplar, boya sanayiinde kullanılan kimyasallar ve bazı ilaçların yer aldığını belirten Op. Dr. Hilmi Çelik, sigaranın bu hastalıkta temel risk faktörlerinden biri olduğunu ifade etti. Çelik, "Genellikle orta ve ileri yaşlarda idrarda kanamayla kendini gösteren bu hastalık, bazen hastanın herhangi bir ağrı hissetmediği durumlarda da karşımıza çıkabilir. Kanama, gözle görülebilecek kadar belirgin olabileceği gibi, bazen laboratuvar testleriyle tespit edilebilecek kadar sinsi ilerleyebilir. Bunun yanında sık idrara çıkma, idrarda yanma hissi ve idrarı varmış hissi de hastalığın belirtileri arasındadır," dedi.

MESANE TÜMÖRÜ TEŞHİSİ MODERN TEKNİKLERLE KOLAYLAŞTI

Mesane tümörü tanısının günümüz teknikleriyle oldukça kolaylaştığını belirten Op. Dr. Çelik, ancak gerekli muayene ve incelemeler yapılmadan hızlı karar verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. "Mesane tümörü şüpheleri olan hastaların şikayetleri dikkatlice dinlenir. Ardından muayene edilerek idrarda kanama tespiti için idrar tahlili, kitlenin görüntülenmesi için ultrasonografi ve tomografi gibi laboratuvar teknikleri kullanılır," dedi.

ERKEN TANI TEDAVİDE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Mesane kanserinde erken tanının tedavi üzerindeki etkisine vurgu yapan Op. Dr. Hilmi Çelik, şu bilgileri paylaştı: "Tedavinin şekli, büyüklüğü ve zorluğu tanının gecikmesine bağlı olarak değişir ve hastalık gittikçe ağırlaşır. Erken tanı konulan mesane tümörlerinde genellikle idrar yolundan girilerek tümör yapısının alınması, gerekli ilaç desteği ve takip ile hasta iyileşebilir. Ancak geç kalınmış durumlarda idrar kesesinin tamamen alındığı, çok daha ağır ameliyatlar ve tedavi süreçleri gerekebilir."

Op. Dr. Hilmi Çelik, mesane kanserinden korunmak için sigara kullanımından kaçınılması ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.